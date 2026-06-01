Turistas regresan a Chichén Itzá

GENERANDO AUDIO...

Zona arqueológica de Chichén Itzá recibe visitantes de nuevo Foto: Kattia Espinoza

Cientos de turistas volvieron a ingresar este lunes a la zona arqueológica de Chichén Itzá, luego de los acuerdos alcanzados entre autoridades federales, estatales y artesanos que realizan actividades comerciales en el sitio.

Como parte de las nuevas medidas para la estrategia de ordenamiento para fortalecer la actividad turística y mejorar la experiencia de los visitantes, el acceso al público será únicamente a través del Centro de Atención a Visitantes, conocido como CATVI.

Las autoridades señalaron que los acuerdos también buscan generar mejores condiciones para las comunidades que dependen de la actividad económica vinculada a la zona arqueológica, al tiempo que se protege y preserva el patrimonio cultural de Yucatán.

Tras 13 días de cierre, la zona arqueológica de Chichén Itzá dejó de recibir un promedio de 9 mil turistas al día; pero hoy los visitantes de nuevo pudieron admirar esta Maravilla del Mundo Moderno, con su Castillo de Kukulcán

¿Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.