Por lluvias, suspenden actividades este martes en todo el estado de Yucatán

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Suspenden actividades económicas en Yucatán por lluvias

Las actividades económicas en Yucatán están suspendidas este martes en todo el estado debido a las lluvias intensas registradas durante las últimas horas y ante los pronósticos meteorológicos que prevén más precipitaciones. La medida fue determinada por el Consejo Estatal de Protección Civil para reducir riesgos a la población y evitar traslados innecesarios.

La disposición aplica en los 106 municipios de la entidad y busca proteger a las familias yucatecas ante los encharcamientos e inundaciones que afectan calles, avenidas y carreteras, condiciones que dificultan la movilidad y pueden representar un peligro para la ciudadanía.

El gobernador Joaquín Díaz Mena explicó que la suspensión responde a las afectaciones registradas en distintos puntos del estado, donde las precipitaciones han provocado acumulación de agua en vialidades y complicaciones para el tránsito vehicular y peatonal.

Además, señaló que la información de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) indica que las lluvias podrían intensificarse durante la noche y mantenerse en las próximas horas, por lo que consideró necesario reforzar las medidas preventivas.

La decisión fue tomada durante una sesión extraordinaria virtual del Comité Estatal de Emergencias, instalado por el Consejo Estatal de Protección Civil ante el incremento de las lluvias en la entidad.

Gobierno de Yucatán llama a evitar traslados de riesgo

El mandatario estatal hizo un llamado a las empresas para actuar con responsabilidad social y permitir que sus trabajadores permanezcan en sus hogares, con el objetivo de evitar desplazamientos que puedan poner en riesgo su integridad.

También exhortó a la población a mantenerse informada únicamente a través de canales oficiales, evitar salir de casa si no es necesario y no intentar cruzar calles, caminos o carreteras inundadas.

Autoridades permanecen en alerta por las lluvias

Díaz Mena informó que el Gobierno de Yucatán mantiene coordinación permanente con las Fuerzas Armadas, Protección Civil, la Secretaría de Seguridad Pública, los ayuntamientos y otras instituciones del sistema estatal de respuesta para atender cualquier emergencia.

Las autoridades aseguraron que continuarán trabajando de manera ininterrumpida para monitorear las condiciones meteorológicas y brindar apoyo a la población en caso de ser necesario.

“En momentos como este, la prevención salva vidas. Cuidémonos entre todos. Lo más importante es que cada familia yucateca esté segura”, afirmó el gobernador.

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