Yucatán se prepara para horas críticas por lluvias; gobernador advierte zonas y horarios de mayor riesgo

GENERANDO AUDIO...

Se esperan lluvias fuertes en Yucatán. Foto: IA/Ilustrativa

Las fuertes lluvias que afectan a Yucatán obligaron a las autoridades a suspender actividades en distintos sectores este martes 2 de junio, mientras el Gobierno estatal mantiene la alerta por precipitaciones de moderadas a muy fuertes en gran parte de la entidad, especialmente en Mérida y municipios del poniente.

A través de sus redes sociales, el gobernador Joaquín Díaz Mena informó que las condiciones meteorológicas continuarán durante toda la jornada, por lo que pidió a la población mantenerse atenta a la información oficial y extremar precauciones ante posibles inundaciones.

¿Dónde lloverá más fuerte en Yucatán?

De acuerdo con el reporte difundido por el mandatario estatal, durante el mediodía se esperan lluvias moderadas en municipios del sur como Tekax, Oxkutzcab, Teabo y comunidades cercanas.

Sin embargo, el pronóstico indica que después de las 15:00 horas las precipitaciones aumentarán de intensidad y podrían alcanzar niveles de fuertes a muy fuertes en municipios como Mérida, Umán, Halachó, Maxcanú, Samahil y zonas aledañas.

En contraste, los municipios ubicados en el oriente del estado registrarían lluvias de menor intensidad.

Les compartimos el estado del tiempo para las próximas horas. pic.twitter.com/rr16On12nk — Protección Civil Yucatán (@procivy) June 2, 2026

Autoridades piden evitar zonas inundables

Ante el riesgo de encharcamientos e inundaciones urbanas, el gobernador exhortó a la ciudadanía a no cruzar calles, carreteras o caminos donde exista acumulación importante de agua.

También recomendó mantenerse informados únicamente a través de los canales oficiales de Protección Civil y del Gobierno de Yucatán para conocer la evolución del temporal.

Suspensión de actividades por condiciones meteorológicas

La decisión de suspender actividades busca reducir riesgos para estudiantes, trabajadores y población en general ante las condiciones climáticas adversas que se mantienen en la entidad.

Las autoridades estatales continúan monitoreando el sistema de lluvias y no descartan emitir nuevas medidas preventivas en caso de que las precipitaciones se intensifiquen durante las próximas horas.

La recomendación principal para este martes es evitar desplazamientos innecesarios, mantenerse alejados de zonas inundables y reportar cualquier emergencia a las autoridades correspondientes.

¿Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento