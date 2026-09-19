¿La ameba detectada en Mérida puede llegar a cenotes o casas?

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Tras confirmarse la presencia de Naegleria fowleri en un lago artificial de Mérida, Yucatán, surgió una nueva preocupación: ¿la ameba podría llegar a los cenotes o incluso al agua que reciben las viviendas?

Especialistas del Departamento de Recursos del Mar del Cinvestav Unidad Mérida explicaron que la posibilidad de que este microorganismo llegue a las casas mediante la red de agua potable es muy poco probable. Señalaron que su desarrollo requiere condiciones específicas, como agua prácticamente estática y altas temperaturas.

Naegleria fowleri en Mérida: ¿puede llegar al agua de las casas?

José García, de la Unidad Mérida del Cinvestav, explicó que no se puede asegurar que la ameba nunca llegue a las tuberías. Sin embargo, consideró poco probable que encuentre las condiciones necesarias para reproducirse.

Además, destacó que el agua que llega a la mayoría de los hogares recibe un tratamiento previo, proceso que resulta indispensable para evitar la reproducción del microorganismo.

El especialista indicó que no ha encontrado artículos científicos que reporten la presencia de Naegleria fowleri en casas. Los registros, explicó, hacen referencia a cuerpos naturales de agua estancada.

Entre las principales medidas mencionó:

Mantener la cloración del agua

Evitar que el agua permanezca estancada

Conservar condiciones adecuadas de sanidad en las viviendas

Confiar en los procesos de desinfección de la JAPAY

¿La ameba puede llegar a los cenotes de Yucatán?

Otra de las dudas se relaciona con los cenotes y el sistema de agua subterránea de Yucatán.

Los especialistas señalaron que cada cuerpo de agua debe estudiarse según sus propias características. Hasta ahora, de acuerdo con la información proporcionada, no existe evidencia de una contaminación generalizada de cenotes ni de la red de agua potable de Yucatán.

El caso de Mérida ha puesto la atención en la necesidad de mantener vigilancia y monitoreo de los diferentes cuerpos de agua.

¿Cómo ocurre una infección por Naegleria fowleri?

La infección por Naegleria fowleri no ocurre por beber agua, según explicaron los especialistas.

El riesgo aparece cuando agua contaminada entra por la nariz. Desde ahí, el microorganismo puede desplazarse hacia el sistema nervioso central.

Ahora, además de determinar qué condiciones permitieron la presencia de la ameba en el lago artificial de Mérida, los especialistas consideran importante continuar con el monitoreo de los cuerpos de agua, sin generar alarma entre la población.

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