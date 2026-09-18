Yucatán cierra lago tras presencia de ameba comecerebros; los enfermos siguen bajo vigilancia médica

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El lago artificial será cerrado luego de que el Gobierno de Yucatán confirmó la presencia de Naegleria fowleri, conocida como la “ameba comecerebros”, en este cuerpo de agua donde un hombre de 34 años realizó actividades acuáticas antes de morir por meningoencefalitis.

La actualización proporcionada por autoridades sanitarias señala que 361 personas fueron identificadas para seguimiento luego de realizar actividades acuáticas en el lugar.



Actualmente 180 permanecen bajo vigilancia y 80% de ellas, son menores de edad.

El sitio permanecerá fuera de operación mientras continúan las verificaciones sanitarias para determinar las condiciones del lugar.

Lago permanece cerrado por ameba comecerebros

La Dirección de Protección Contra Riesgos Sanitarios de la Secretaría de Salud de Yucatán ratificó la suspensión de actividades en las instalaciones del lago.

El Gobierno estatal señaló que el cuerpo de agua no está conectado con otros espacios recreativos ni con la red de agua potable, por lo que, de acuerdo con las autoridades, no existe riesgo para la población de Yucatán.

La medida se mantendrá mientras se realizan nuevas verificaciones y se determina si el lugar cumple con las condiciones sanitarias necesarias para volver a operar.

Yucatán investigará mantenimiento y calidad del agua

El Gobierno de Yucatán informó que investigará el cumplimiento de las empresas encargadas del mantenimiento y la calidad del agua del lago artificial.

El acta de verificación será enviada al área correspondiente para determinar las medidas administrativas. Las autoridades advirtieron que, si se detecta algún incumplimiento de la normativa sanitaria, habrá sanciones.

Para que el lago pueda reabrir, la empresa responsable deberá presentar pruebas de laboratorio que acrediten que el agua es apta para uso recreativo conforme a la NOM-245-SSA1-2010.

Después se realizará una nueva inspección y un muestreo del agua. Con esos resultados, la autoridad determinará si se levanta la suspensión temporal.

¿Cómo se adquiere la Naegleria fowleri?

La Naegleria fowleri es una ameba que puede desarrollarse en agua dulce cálida y estancada. La infección ocurre cuando agua contaminada entra por la nariz, por ejemplo, al nadar, bucear o sumergirse.

“Este tipo de ameba prolifera cuando se presentan condiciones de aumento de temperatura del agua por encima de 35 grados, de acumulación de sedimentos, así como proliferación de bacterias y falta de circulación del agua”. ALBERTO ALCOCER/ SECRETARIO DE SALUD DE YUCATÁN

La enfermedad que provoca, conocida como meningoencefalitis amebiana primaria, es grave y extremadamente rara. Las autoridades aclararon que no se transmite de persona a persona y tampoco se adquiere al beber agua.

Entre los primeros síntomas pueden aparecer dolor intenso de cabeza, fiebre, náuseas y vómito. La enfermedad puede evolucionar rápidamente, por lo que las autoridades sanitarias mantienen la vigilancia.

El Gobierno de Yucatán indicó que continuará con las acciones de vigilancia sanitaria y con la investigación para determinar si hubo incumplimientos en el mantenimiento o tratamiento del lago.

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