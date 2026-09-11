Profepa clausura zona de dunas afectada por maquinaria en Chabihau

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Una nueva alerta ambiental surgió en Chabihau, Yucatán, luego de que habitantes documentaran trabajos con maquinaria pesada en una zona de dunas costeras del municipio de Yobaín.

La presencia de maquinaria generó preocupación entre vecinos por la importancia de las dunas de Chabihau como barrera natural frente a la erosión y fenómenos meteorológicos, además de que forman parte del hábitat de diversas especies.

Profepa investiga afectaciones a dunas de Chabihau

Tras las denuncias, la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) intervino, colocó sellos de clausura en la zona afectada e inició una investigación para determinar la magnitud del daño y las posibles responsabilidades.

De manera preliminar, la superficie impactada supera los 400 metros cuadrados, aunque será la autoridad ambiental la encargada de establecer oficialmente el área afectada.

Wilmer Cetz, comisario municipal, señaló que se consideraba una afectación aproximada de 20 por 20 metros debido a la remoción de escombros y otros materiales.

“Consideraríamos que el área que se estaba afectando es de 20 por 20 al remover escombros y todo lo que había en esa propiedad”.

También indicó que los trabajos alcanzaban áreas relacionadas con la anidación de tortugas y con la presencia de plantas endémicas.

Vecinos alertan por importancia de las dunas costeras

Habitantes de Chabihau expresaron preocupación por las consecuencias que podría tener la remoción de las dunas ante fenómenos meteorológicos.

Felipa Maldonado, habitante de la zona, advirtió que las dunas funcionan como una barrera para la comunidad y también sirven como espacio para la anidación de tortugas.

“Si se quitan las dunas, cuando venga un huracán más rápido va a entrar en la población”.

La maquinaria se detuvo después de la alerta, aunque quedaron huellas de los trabajos realizados sobre las dunas costeras.

Caso de Chabihau ocurre tras polémica en Chuburná

El caso se registra semanas después de la polémica por intervenciones en las dunas de Chuburná, también ubicadas en la costa de Yucatán.

En Chabihau, habitantes y colectivos ambientales también han realizado señalamientos relacionados con afectaciones al manglar, rellenos y construcciones en la zona costera.

La Profepa continuará con la investigación para determinar oficialmente la magnitud de las afectaciones y establecer las posibles responsabilidades por los trabajos realizados en las dunas.