No vienen a inspirar: Vienen a ganar un mundial 

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Entrenan, corren, buscan cada balón y se preparan con un objetivo: representar a México y ganar. La Selección Mexicana de Futsal Down disputa en Mérida la Copa del Mundo de la especialidad, con la meta de quedarse con el título.

Del 13 al 20 de septiembre, México es sede de esta competencia internacional, en la que el protagonismo está en la cancha, la táctica, los goles y la responsabilidad de portar la camiseta nacional.

México juega en casa el Mundial de Futsal Down

Para los integrantes del equipo mexicano, disputar el torneo frente a su gente representa una oportunidad para competir por el campeonato.

José Martín, integrante de la Selección Mexicana de Futsal Down, expresó su emoción por formar parte del equipo nacional.

“Todo el orgullo de poder estar aquí. Estoy muy feliz de estar aquí, con mi equipo”.

Eduardo Guevara, también integrante del combinado mexicano, destacó su gusto por el entrenamiento y los partidos.

“Esto, a mí me gusta, me gusta entrenarme, me gusta jugar”.

Detrás de cada jugador hay años de preparación, partidos y el acompañamiento de sus familias desde sus primeros acercamientos al deporte.

El objetivo es ganar la Copa del Mundo

El entrenador de la Selección Mexicana de Futsal Down, Rubén Rodríguez, explicó que parte del trabajo consiste en ayudar a los jugadores a superar los miedos que pueden aparecer durante los partidos y desarrollar sus capacidades dentro de la cancha.

“Cuando ellos en la cancha llegan a estar con un contrincante, vuelan, se sienten libres dentro de la cancha”.

El cuerpo técnico trabaja con los jugadores en aspectos individuales y colectivos para fortalecer su desempeño durante la competencia.

El equipo mexicano, tiene una motivación especial

Ahora, el equipo mexicano tiene una motivación adicional: jugar el Mundial de Futsal Down en Mérida, frente a su público.

No llegan únicamente para participar. La Selección Mexicana de Futsal Down busca competir por el campeonato y llevar la copa a casa.

En la cancha, los jugadores representan a México con la intención de llegar hasta el último partido y quedarse con el título mundial.

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