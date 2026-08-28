Mayas incrustaban jade en sus dientes y usaban plantas para cuidarlos

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La cultura maya desarrolló hace más de mil años una práctica que consistía en perforar los dientes para colocar pequeñas piedras de jade, de unos cinco milímetros. Estas intervenciones dentales no sólo tenían un componente estético.

Nuevos análisis de antiguas piezas dentales indican que los mayas también aplicaban conocimientos sobre plantas, minerales y salud bucal. Los estudios identificaron sustancias que pudieron ayudar a prevenir infecciones, inflamación y la aparición de caries.

La investigadora Gloria Hernández, de Física Aplicada del Cinvestav Mérida, explicó que algunos materiales utilizados en estas prácticas tenían propiedades antibacteriales y antiinflamatorias. En combinación con las mezclas empleadas y la naturaleza de las piedras, pudieron contribuir al cuidado de los dientes.

“Se sabe actualmente con estudios que tienen propiedades antibacteriales, propiedades antiinflamatorias y que en combinación con la mezcla y muchas veces también en combinación con la misma naturaleza de la piedra, prevenían de la presencia de caries”, señaló la investigadora.

El análisis de piezas dentales antiguas permitió identificar compuestos provenientes de plantas que pudieron favorecer la conservación de los dientes y reducir el riesgo de infecciones.

Además, varias de las dentaduras estudiadas fueron encontradas sin lesiones por caries.

Jade, pirita y otros minerales usados por los mayas

Hernández explicó que en el área maya se han encontrado jades de distintas tonalidades, así como otras piedras verdes, entre ellas la serpentina.

También eran recurrentes materiales que, después de ser pulidos, adquirían un acabado parecido al de un espejo. Entre ellos se encuentran la pirita, hematita y goetita, materiales relacionados con óxidos de hierro.

“Si se pulían tenían un acabado como de espejo”, explicó la investigadora al referirse a estos minerales utilizados por los mayas.

Hallan compuestos que siguen presentes en la odontología moderna

Los análisis también identificaron hidroxiapatita, un mineral que se encuentra de manera natural en los huesos y en el esmalte dental y que actualmente se utiliza en tratamientos odontológicos.

Las investigaciones revelaron además el uso de plantas con moléculas como el eugenol, conocido por su actividad antibacterial y empleado durante años en la odontología moderna.

Los mayas también utilizaron otros polvos y hierbas que continúan teniendo aplicaciones en la actualidad. Los hallazgos muestran que las incrustaciones dentales estuvieron acompañadas por conocimientos sobre materiales naturales y cuidado de la salud bucal.

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