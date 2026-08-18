Comunidad maya denuncia nuevas obras de empresa avícola y desechos cerca de zona arqueológica en Tzemé, Yucatán

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Kinchil, Yucatán. Foto: Kattia Espinosa

Primero fueron las denuncias por la afectación de vestigios arqueológicos, la deforestación y el manejo de residuos de una granja avícola. Ahora, habitantes de Kinchil, Yucatán, vuelven a encender las alertas.

Denuncian tiraderos de residuos a cielo abierto cerca de zona arqueológica

La comunidad denuncia que una empresa avícola construyó seis nuevas naves cerca de la zona arqueológica maya de Tzemé y señala la existencia de nuevos sitios donde presuntamente se depositan residuos a cielo abierto.

“Está provocando una contaminación devastadora alrededor de sus instalaciones, por los tiraderos que tienen para deshacerse de los desechos orgánicos de las aves, porque apenas tiene tres años de estar operando y ya tienen unas nuevas naves que construyeron rápido y con mucha discreción hace un par de meses. Todo eso se suma, imagínense qué va a pasar en dos años, en tres años más, en cinco años más con este nivel de contaminación que están provocando y una nueva granja de más. Es un ecocidio, una destrucción total contra el medio ambiente y nuestra comunidad”, Federico May, consejo comunitario de Kinchil

Profepa detectó afectaciones en 13.7 hectáreas de selva

En noviembre de 2025, la Profepa clausuró temporalmente trabajos de ampliación tras detectar un cambio ilegal de uso de suelo y afectaciones en 13.7 hectáreas de selva baja caducifolia.

Meses después, Uno TV documentó en Kinchil las condiciones actuales de la zona alrededor de la granja, ubicada junto al sitio arqueológico de Tzemé.

Durante el recorrido registramos camiones que transportan y descargan en terrenos de la zona material que habitantes de la comunidad identifican como excretas provenientes de la actividad avícola.

“Ese excremento de pollo que se está tirando es una cantidad muy fuerte, entonces nosotros estamos en una zona muy hermosa donde hay muchos cenotes, pozos de agua y antiguos pozos que nuestros ancestros han mantenido este lugar y ahorita siguen nuestras generaciones. En esta zona donde están tirando el excremento de pollo hay muchos apicultores y yo soy una de esas, la mosca sí nos va a afectar mucho. Incluso nosotros, ya bajó nuestra producción de miel. La abeja es delicada, el mal olor a ellos no les gusta, a ellos les gusta el olor de la naturaleza. Ese es el gran problema y es lo que más nos preocupa”, señaló Modesta Canul, consejo comunitario de Kinchil.

Denuncian posibles afectaciones a cenotes y pozos de agua

Los habitantes aseguran que su preocupación alcanza también a los cenotes, pozos, la actividad apícola y el patrimonio arqueológico de esta comunidad maya.

Ahora piden una nueva revisión de las autoridades competentes para determinar qué ocurre actualmente en la zona, cuál es el estatus de las nuevas construcciones denunciadas y si el manejo de estos residuos representa algún riesgo ambiental.

Porque después de las denuncias y de una primera intervención oficial, en Kinchil queda una pregunta pendiente: ¿qué cambió y qué falta por hacer para garantizar la protección de este territorio?

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