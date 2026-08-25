Jóvenes llevan las batallas de aura de TikTok a las calles de Mérida

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La tendencia de las “batallas de aura” salió de TikTok y llegó a las calles de Mérida, Yucatán, donde decenas de jóvenes se reunieron este sábado frente al Monumento a la Patria para participar en estos encuentros.

El fenómeno, que se ha viralizado entre la generación Z, no implica golpes ni contacto físico. Los participantes compiten con poses, gestos, bailes, movimientos y actitud para demostrar quién tiene mayor presencia y carisma.

Batallas de aura llegan a las calles de Mérida

En las llamadas batallas de aura, los participantes comienzan de manera simbólica desde cero y buscan generar la mayor reacción posible entre quienes observan.

La expresión combina el término “farmear”, usado originalmente en videojuegos para acumular recursos o puntos, con “aura”, una palabra utilizada en redes sociales para describir la seguridad, estilo o presencia que proyecta una persona.

Así, realizar algo considerado épico o inesperado puede representar un “+1000 de aura”. En cambio, protagonizar un momento incómodo puede significar perder puntos.

Jóvenes defienden el “aura” como diversión sana

Ángela López, una de las participantes, explicó que algunas personas acuden por curiosidad, pero aseguró que para quienes participan se trata principalmente de divertirse.

“Al fin y al cabo es diversión sana”, señaló la joven, quien pidió no juzgar esta forma de expresión por pertenecer a una nueva generación.

En Yucatán, esta tendencia ya había llegado a estudiantes de la Preparatoria 1 de la UADY. Además, comenzaron a circular convocatorias para llevar las reuniones a distintos puntos del estado.

“Que respeten”, piden participantes en Mérida

Jumin Pérez, otro de los participantes, pidió respeto hacia estas actividades y recordó que cada generación ha tenido formas distintas de expresarse.

Que respeten, que no vengan a criticar, que vengan a aprender.

De este modo, las batallas de aura muestran cómo algunos jóvenes trasladan expresiones surgidas en internet a espacios públicos. Así, en Mérida, el Monumento a la Patria se convirtió durante unas horas en escenario para estas competencias.

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