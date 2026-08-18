Yucatán impulsa Indicación Geográfica para proteger miel melipona

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Yucatán impulsa estrategia para Indicación Geográfica de miel melipona. Foto:Uno TV

Este 17 de agosto, Día Nacional de las Abejas, el Gobierno de Yucatán anunció en Maní una estrategia regional para buscar la Indicación Geográfica de la miel melipona del sur y sureste de México. El objetivo, mencionaron, es reconocer su origen, autenticidad, calidad y valor.

La iniciativa busca proteger legalmente el nombre de esta miel frente a imitaciones y abrir oportunidades para su comercialización en mercados nacionales e internacionales. El anuncio ocurre mientras apicultores y meliponicultores alertan sobre los efectos de la deforestación, sequías, incendios y agroquímicos en la actividad.

▶️ En este #DíaNacionalDeLasAbejas, reconocemos la importancia de estos insectos para nuestros ecosistemas y la riqueza biocultural de nuestro país.



🐝 En 🇲🇽 habitan 46 especies de abejas meliponas, de las cuales 12 son endémicas. Su conservación es fundamental para proteger la… pic.twitter.com/B4tinvrqpe — SEMARNAT México (@SEMARNAT_mx) August 18, 2026

Miel melipona de Yucatán busca reconocimiento oficial

Para los productores, la conservación del entorno es clave para mantener la producción de miel. La disponibilidad de flores, árboles, agua y monte influye directamente en el alimento de las abejas.

El meliponicultor Jesús Poot, de Xcunyá, comunidad maya de Mérida, señaló que la expansión urbana y la pérdida de árboles han reducido las fuentes de alimento para las abejas.

A estos retos se suman las condiciones climáticas y el uso de agroquímicos. Apicultores del oriente de Yucatán han advertido este año sobre los efectos que estos factores tienen en la producción.

Por su parte, investigadores han identificado especies vegetales importantes para la actividad, entre ellas el dzidzilché, habín, tzalam, chechén y pucté.

Indicación Geográfica busca proteger la miel melipona

El gobernador Joaquín Díaz Mena explicó que la Indicación Geográfica permitiría que la miel de las abejas nativas tenga un reconocimiento oficial de su origen y características.

El mandatario también señaló que el distintivo podría proteger el nombre del producto frente a usos indebido. Además, facilitaría su llegada a mercados relacionados con alimentos gourmet, salud natural y cosmética.

La abeja melipona, conocida en la cultura maya como Xunán Kab, forma parte de una tradición vinculada con las comunidades, la selva y la producción de miel. Debido a su importancia, el programa Renacimiento Apícola contempla apoyos para productores de distintas regiones de Yucatán, mientras otras acciones buscan fortalecer la producción y comercialización de miel.

En Maní, celebramos el Día Nacional de las Abejas reconociendo a quienes hacen de la apicultura y la meliponicultura una parte fundamental de nuestro campo y de nuestra identidad.



De la mano del @GobiernoMX, representado por la secretaria de @Agricultura_mex, @columbalopezg,… pic.twitter.com/Ui7W9SubTU — Joaquín Díaz Mena (@huachodiazmena) August 18, 2026

De este modo, el proceso para obtener la Indicación Geográfica de la miel melipona continuará con la participación de productores y autoridades del sur y sureste de México.

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