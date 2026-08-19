A los 63 años cumple el sueño de terminar la preparatoria en Yucatán

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A los 63 años, Anna Ruth Basto Rivero logró cumplir un sueño para el que no hay edad. Retomó los estudios que alguna vez dejó pendientes, y logró recibir su certificado de preparatoria en Yucatán.

El camino significó recuperar el hábito de estudiar, presentar evaluaciones y enfrentarse nuevamente a materias que hace décadas había dejado atrás.

Dejó los libros por décadas, pero volvió a estudiar para terminar la prepa

“Me casé y ya no volví a tocar mis libros ni mucho menos, pero estudié la carrera técnica nada más”. Anna Basto, graduada de preparatoria a los 63 años.

Pese al paso de los años, Anna decidió que la edad no sería un impedimento para continuar, aunque algunas materias se le complicaron un poco.

“En mi época yo escribía con máquina de escribir, la computación nunca me tocó en mi época de trabajo ni en mi época de estudio y hasta ahorita me acuerdo una de las preguntas que me hicieron que yo ni sabía cómo se llamaba el lugar donde escribes las cosas en Facebook”. Anna Basto, graduada de preparatoria a los 63 años.

Asegura que el esfuerzo valió la pena pues llegó el momento que esperó durante años: recibir su certificado.

Preparatoria Abierta en Yucatán: una opción para estudiar a cualquier edad

Este logro también visibiliza las alternativas educativas que permiten a personas adultas retomar su formación académica sin regresar necesariamente al esquema tradicional de un salón de clases.

“Nunca es tarde, nunca es tarde, sí se puede, requiere mucha disciplina, porque requiere mucha disciplina que tú misma te forces a ti misma.” Anna Basto, graduada de preparatoria a los 63 años.

“Más que nada es su, ¿cómo se llama?, tenacidad, Pero eso era increíble”. Melville Bisbee Laite, esposo de Anna.

En Yucatán, la Preparatoria Abierta permite avanzar de acuerdo con las posibilidades y tiempos de cada estudiante. A los 63 años, Anna Ruth no solamente terminó la preparatoria, sino cerrar un círculo que tenía pendiente.

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