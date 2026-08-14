Piden revisar construcción dentro de la reserva El Palmar, en Sisal

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Piden revisar construcción en reserva El Palmar. Foto: Kattia Espinosa

Vecinas y vecinos de Sisal, Yucatán, solicitaron a las autoridades ambientales revisar una construcción de varios niveles que, según su denuncia, se realiza dentro de la Reserva Estatal El Palmar.

La comunidad pide verificar si la obra cumple con las autorizaciones ambientales y con las reglas de manejo de esta zona protegida.

En el sitio, aseguran, se exhiben dos folios de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT): el 726.4 / UGA-1376/002348 y el 726.4 / UGA-1407/002576

Entre los puntos que solicitan revisar están:

La altura y características de la construcción

El cumplimiento de las condiciones ambientales autorizadas

La compatibilidad del proyecto con el Programa de Manejo de El Palmar

Una inspección en el lugar por parte de las autoridades

La Reserva Estatal El Palmar abarca municipios como Hunucmá y Celestún, cuenta con más de 47 mil hectáreas y protege ecosistemas como manglares, dunas costeras, humedales y selva. Además, es un sitio Ramsar de importancia internacional.

La comunidad pide a la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) y a la Secretaría de Desarrollo Sustentable de Yucatán verificar que la obra cumpla con todas las autorizaciones y condicionantes ambientales.

Hasta ahora, no se ha podido confirmar que la construcción esté incumpliendo la normativa; se trata de un señalamiento que los vecinos solicitan sea revisado por las autoridades competentes.

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