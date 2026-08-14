Del chile habanero de Yucatán a la medicina: desarrollan antibiótico experimental contra peligrosa bacteria

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El chile habanero, uno de los ingredientes más representativos de la gastronomía de Yucatán, podría tener una nueva aplicación que va mucho más allá de la cocina.

Investigadores mexicanos identificaron en esta planta una molécula con actividad antimicrobiana y, a partir de ella, desarrollaron un antibiótico experimental que ha mostrado resultados prometedores contra una bacteria considerada un importante problema de salud.

El trabajo fue realizado por investigadores del Instituto de Biotecnología de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), en colaboración con la científica Georgina Estrada Tapia, investigadora de la Unidad de Biología Integral del Centro de Investigación Científica de Yucatán (CICY).

El equipo identificó en el chile habanero una molécula natural llamada defensina J1-1, un péptido que forma parte de los mecanismos de defensa de las plantas.

A partir de esta molécula, los investigadores desarrollaron mediante biotecnología un compuesto denominado XisHar J1-1, un antibiótico experimental que mostró una alta efectividad en pruebas de laboratorio contra Pseudomonas aeruginosa.

¿Qué es la defensina J1-1 del chile habanero?

Las defensinas son pequeñas moléculas de tipo peptídico que participan en la defensa de diferentes organismos frente a microorganismos.

De acuerdo con Georgina Estrada Tapia, las defensinas también están presentes en los seres humanos y tienen como función ayudar a combatir agentes patógenos.

En el caso de las plantas, estas moléculas pueden encontrarse en distintas especies y presentar una gran diversidad. El equipo de investigación encontró diferentes defensinas en variedades de chile y estudió específicamente aquellas que podían tener actividad antimicrobiana.

El siguiente paso fue producir la molécula en el laboratorio, debido a que las cantidades presentes de manera natural en el chile son muy pequeñas.

“En el chile se encuentran muy pequeñas cantidades”, explicó Estrada Tapia, por lo que el trabajo consistió en utilizar la información genética de la planta para producir la molécula y posteriormente estudiar su función antimicrobiana.

¿Contra qué bacteria funciona el nuevo antibiótico?

El compuesto experimental XisHar J1-1 fue evaluado contra Pseudomonas aeruginosa, una bacteria que puede provocar diferentes tipos de infecciones, particularmente en personas hospitalizadas o con sistemas inmunológicos debilitados.

Esta bacteria puede estar relacionada con infecciones de las vías respiratorias, urinarias, de piel y heridas, además de padecimientos graves como neumonía y sepsis.

Uno de los principales problemas es su capacidad para desarrollar resistencia a diferentes antibióticos.

Estrada Tapia explicó que Pseudomonas aeruginosa es una bacteria ambiental con una gran capacidad de adaptación, lo que puede dificultar su tratamiento.

La investigadora señaló que algunas cepas pueden desarrollar resistencia incluso frente a antibióticos de generaciones más recientes, por lo que encontrar nuevas moléculas que puedan combatirla es importante para la investigación médica.

¿Por qué preocupa la resistencia de Pseudomonas aeruginosa?

La resistencia antimicrobiana ocurre cuando los microorganismos desarrollan mecanismos que les permiten sobrevivir a los medicamentos diseñados para eliminarlos o detener su crecimiento.

En el caso de Pseudomonas aeruginosa, esta capacidad de adaptación puede hacer que algunas infecciones sean particularmente difíciles de tratar.

Por ello, una de las áreas de interés para la investigación es encontrar moléculas que puedan utilizarse de manera independiente o en combinación con antibióticos existentes.

“Es importante aportar moléculas nuevas que sí actúen, ya sea por su cuenta o en conjunto con los antibióticos”, explicó la investigadora del CICY.

El antibiótico todavía no está disponible para pacientes

Aunque los resultados obtenidos en laboratorio son prometedores, XisHar J1-1 todavía no es un medicamento de uso clínico.

El desarrollo tendrá que superar diferentes etapas antes de que pueda considerarse una alternativa terapéutica. Entre los siguientes pasos se encuentra probar el compuesto contra cepas resistentes de Pseudomonas aeruginosa obtenidas de pacientes.

Posteriormente deberán realizarse estudios preclínicos y, si los resultados lo permiten, ensayos clínicos en seres humanos.

Por ahora, el hallazgo representa una línea de investigación que busca aprovechar moléculas naturales de las plantas para desarrollar nuevas herramientas contra bacterias resistentes a los antibióticos.

Además, la defensina y algunas de sus variantes ya cuentan con una patente mexicana, de acuerdo con la información proporcionada por los investigadores.

Así, el chile habanero de Yucatán, conocido principalmente por su intenso picor, también se encuentra en el centro de una investigación que busca aprovechar sus propiedades naturales para enfrentar uno de los desafíos de la medicina moderna: las infecciones provocadas por bacterias resistentes.

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