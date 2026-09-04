Nicolás salió de Mérida a los 16 años; hoy su único rastro son mensajes en redes

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Nicolás Daniel Díaz Román tenía 16 años cuando salió de la casa de su abuela, en Mérida, Yucatán, el pasado 13 de febrero. Antes de desaparecer, había conocido mediante videojuegos en línea a una persona que se presentaba como una joven y con quien, según su familia, inició una relación a distancia.

Imágenes de cámaras obtenidas por la Fiscalía General de Yucatán ubicaron a Nicolás en la terminal de autobuses de Mérida. El menor abordó un autobús con destino a la Ciudad de México y, después de ese momento, su rastro se volvió incierto.

Nicolás salió de Mérida y su rastro se perdió en CDMX

Janet Román, abuela de Nicolás, contó que su nieto comenzó una relación por internet con una persona que conoció mientras jugaba videojuegos.

Conoce a una persona, una supuesta mujer, que se conocen por medio de los juegos. Y empieza supuestamente una relación con ella, online.

Desde entonces, la familia intenta localizarlo. Sin embargo, existe un contacto que mantiene abierta una posibilidad: alguien continúa enviando mensajes desde la cuenta de Instagram de Nicolás.

Janet explicó que los mensajes aparecen principalmente cuando esa persona solicita dinero. Por recomendación de la Fiscalía, ella mantiene la comunicación para intentar obtener información que permita localizarlo.

Abuela intenta confirmar que quien escribe sea Nicolás

Janet ha utilizado recuerdos familiares para hacer preguntas a quien responde desde la cuenta de su nieto. Algunas respuestas le hacen pensar que realmente podría tratarse de Nicolás, aunque otras mantienen la incertidumbre.

La abuela también ha solicitado una videollamada, una fotografía o la ubicación de su nieto, pero hasta ahora no ha podido comprobar quién está detrás de los mensajes.

Cuando le digo: ‘hijo, te amo’ y ya no hay respuesta.

Colectivo alerta por engaños a jóvenes en redes sociales

El caso ocurre mientras el colectivo de madres buscadoras Más Fuertes que Nunca advierte sobre mecanismos de captación de jóvenes mediante internet.

Maricela Orozco, integrante del colectivo, señaló que han conocido casos relacionados con falsas ofertas de trabajo difundidas en redes sociales, con promesas de pasajes, alojamiento y buenos sueldos.

Sin embargo, el propio colectivo reconoce que no existe confirmación oficial de que este mecanismo esté relacionado con esas desapariciones.

En el caso de Nicolás, tampoco existe hasta ahora confirmación de que haya sido víctima de trata de personas o reclutamiento. Mientras tanto, a la par de que continúa la investigación, su abuela mantiene abierta la comunicación digital con la esperanza de obtener información que ayude a localizarlo.

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