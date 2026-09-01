Tráfico ilegal de loros pone bajo alerta a Yucatán

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El tráfico ilegal de loros, pericos y guacamayas es considerado uno de los delitos ambientales más graves en México. La Península de Yucatán aparece entre las zonas de mayor riesgo por la actividad de estas redes.

Investigadores de la Universidad Nacional de Australia y la Universidad Estatal de Arizona analizaron más de 6 mil registros de decomisos ocurridos entre 1997 y 2024. El estudio permitió identificar zonas y carreteras utilizadas para el traslado ilegal de estas aves.

La variedad de aves que existe en el sureste mexicano, desde Chiapas hasta Quintana Roo, vuelve a esta región atractiva para quienes trafican especies. Las carreteras que conectan o atraviesan Mérida, Campeche, Villahermosa y Tuxtla Gutiérrez concentran algunos de los puntos con mayor actividad.

Para enfrentar esta problemática se creó el Proyecto Santa María, en Mérida, una Unidad de Manejo para la Conservación de la Vida Silvestre especializada en aves.

Especialistas señalan que tener loros como mascotas sigue siendo una práctica normalizada en México. Esta costumbre, advierten, ha generado presión y daños sobre las poblaciones silvestres.

José Pierre, presidente del Proyecto Santa María, explicó que desde 2008 se prohibió el aprovechamiento extractivo y comercial de estas aves.

“Desde 2008 se prohibió cualquier aprovechamiento extractivo y comercial y no hay quien tenga un loro legal o que pueda vender un loro legal”.

La mitad de 20 especies de loros está amenazada

Otro dato señalado es que la mitad de las 20 especies de loros mexicanos analizadas está directamente amenazada por la caza furtiva destinada al comercio ilegal.

Pierre indicó que algunas se encuentran en peligro de extinción de acuerdo con la Norma Oficial Mexicana 059. Entre ellas mencionó al loro nuca amarilla, cuya situación calificó como crítica.

El estudio también revela que los traficantes han aprendido a modificar sus rutas ante cambios legales y sociales, lo que complica la detección de las redes.

Crean mapa para anticipar rutas del tráfico de loros

Ante este escenario, los científicos desarrollaron un mapa de corredores de riesgo. La herramienta busca anticipar las posibles rutas utilizadas por los traficantes y ayudar a las autoridades a interceptar el traslado ilegal antes de que las aves lleguen a los mercados.

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