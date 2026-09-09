Vecinos bloquean avenida en Mérida tras más de 24 horas sin servicio de electricidad

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Foto: Especial

Vecinos de la colonia Leona Vicario, al sur de Mérida, bloquearon la calle 42, una de las principales vías de la zona, para exigir a la Comisión Federal de Electricidad (CFE) el restablecimiento del servicio, pues, aseguran, llevan más de 24 horas sin energía eléctrica.

El cierre provocó largas filas de vehículos y complicaciones para automovilistas que buscaban atravesar ese sector de la ciudad.

Los habitantes señalan que, ante las altas temperaturas y después de más de un día sin electricidad, decidieron cerrar la vialidad como medida de presión para obtener respuesta de la CFE.

Pero la problemática no sería exclusiva de Leona Vicario. Habitantes de colonias como Lázaro Cárdenas, Morelos Oriente, Canto, Santa Rosa, Azcorra, Centro y Vicente Solís también han reportado afectaciones en el suministro.

Los nuevos cortes ocurren apenas días después del apagón masivo que afectó a Yucatán, Campeche, Quintana Roo y Chiapas, y que, de acuerdo con la CFE, dejó sin servicio a unos 745 mil usuarios. En aquella ocasión, la CFE atribuyó la falla a vandalismo en dos líneas de transmisión y presentó una denuncia ante la Fiscalía General de la República (FGR).

Esta semana, Mérida volvió a registrar interrupciones del servicio. Durante la madrugada del lunes diversas zonas del sur y del segundo cuadro de la ciudad quedaron sin electricidad, mientras que vecinos de la colonia Obrera también realizaron un bloqueo para exigir su restablecimiento.

Hasta el momento, la CFE no ha informado oficialmente si las afectaciones que persisten en estas colonias tienen relación con los incidentes anteriores ni precisado la causa de estas nuevas fallas.

Además, los problemas eléctricos han comenzado a impactar otros servicios: este martes, una falla en el suministro de energía dejó fuera de operación temporalmente la Planta Potabilizadora Mérida I, provocando baja presión o falta de agua en decenas de colonias y fraccionamientos de la capital yucateca.

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