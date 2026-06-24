Transportistas cancelan bloqueo pero sí protestarán

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El líder de AMOTAC dijo que no cancelarán el paro. FOTO: Cuartoscuro

La SEGOB informó que concluyó una mesa de trabajo con dirigentes de AMOTAC, donde se acordó que el miércoles 24 de junio no habrá bloqueos en carreteras del país.

Por su parte, la organización de transportistas señaló que sí habrá movilizaciones en todo México, pero se pidió a sus integrantes manifestarse con sus camiones sin bloquear vialidades.

Rafael Ortiz, presidente de la Alianza Mexicana de Organización de Transportistas, llamó a sus compañeros a salir este 24 a las 8:00 de la mañana para expresar sus inconformidades.

“Salgan y manifiesten con sus camiones sus inconformidades en todo el país”, dijo el líder transportista, al confirmar que no habrá bloqueos.

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“Mañana a las 8 de la mañana quiero que salgan, no bloqueen, salgan y manifiesten con sus camiones sus inconformidades en todo el país”, confirma AMOTAC que no habrá bloqueos, pero sí manifestaciones. #Video 🎥👇🏽 https://t.co/OPyAUKmPSC pic.twitter.com/ECuSfOMhRr — JORGE BECERRIL JB/8 (@MrElDiablo8) June 24, 2026

SEGOB llama a respetar el libre tránsito

Tras el encuentro, la SEGOB reiteró el llamado a la responsabilidad y a respetar el derecho al libre tránsito.

La dependencia aseguró que dio respuesta puntual a las peticiones de los transportistas y que existe una ruta de trabajo para dar seguimiento a los acuerdos.

También señaló que, durante esta administración, se han realizado más de 300 reuniones con transportistas, con seguimiento de acuerdos y avances.

Concluye la mesa de trabajo en la @SEGOB_mx con los dirigentes de la organización de transportistas AMOTAC. Donde se comprometieron a que el día 24 no habrá bloqueos en las carreteras del país.



En este encuentro reiteramos el llamado a la responsabilidad y a respetar el… pic.twitter.com/9MR0uybl0o — Gobernación (@SEGOB_mx) June 24, 2026

Paro camionero seguirá, pero sin cierre de vialidades

Aunque la SEGOB habló de un acuerdo, Rafael Ortiz aseguró que el paro camionero sigue como se planeó, con movilizaciones en todo México.

El líder de AMOTAC dijo que no cancelarán el paro a menos que las autoridades entreguen la minuta prometida. También pidió que Omar García Harfuch se dirija al gremio.