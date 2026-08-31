Lo creían muerto en Yucatán; apareció 25 años después en calles de Tijuana

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Durante 25 años, una familia de Muna, Yucatán, no supo nada de Eleazar Ortiz, conocido como “Don Caballito”. Habían llegado a pensar que había muerto en la frontera. Pero a más de 3 mil kilómetros de casa, y 25 años después, ocurrió lo inesperado.



Eleazar, hoy tiene 66 años y fue localizado viviendo en situación de calle en Tijuana, donde permaneció durante años después de perder su trabajo como taquero.

Integrantes de Operación Rescate A. Rodríguez (ORAR) lo encontraron durante una brigada y publicaron su fotografía en redes sociales.

Lo creían muerto en Yucatán, pero apareció 25 años después. Foto: Uno TV

“Nos dirigíamos a otro punto de la ciudad para continuar con la búsqueda que traíamos. Pues ahí, ya casi retirándonos, lo miramos, empezamos a platicar con él, nos llamó la atención que era una persona en condición de calle. Nuestro interés fue acercarnos para ver si podíamos hacer algún tipo de contacto con él que nos pudiera permitir dar a conocer un poco de su vida para compartir las redes sociales, con la finalidad de que apareciera su familia”. Felipe Rodríguez, fundador del grupo de Búsqueda O.R.A.R

La imagen llegó hasta Muna y ocurrió el milagro: alguien lo reconoció.



Después de un cuarto de siglo, su familia supo que estaba vivo.

“Estaba yo muy contenta. Dice, mi hija me lo mostró en el teléfono. Me dice, “mamá, ven a ver a tu hermanito, a mi tío Chelelo.mPorque Chelelo lo decíamos. Está bien, le digo así. (Y vine a verlo con mi hija. Conversé con mi hermanito. Me dice, este, quiero verte en el teléfono. Me dice, está bueno”, Reina Ortiz, hermana Eleazar. ” Yo mi esperanza es que venga. Y también nosotros lo vamos a querer mucho. Mis hijos lo quieren mucho. Lo quieren mucho a sus tíos. Mi hija tenía 10 años tenía mi hija con mi hermanito. Pero ella siempre recuerda a su tío”. Reina Ortiz, hermana Eleazar.

Ahora, tras 25 años sin verse, queda abierta una posibilidad que durante mucho tiempo pareció imposible: que Eleazar y su familia puedan volver a encontrarse frente a frente.

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