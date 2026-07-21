Atacan a policías en operativo por multihomicidio de 10 personas en Zacatecas

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Atacan a policías durante investigación por multihomicidio. Foto: Cuartoscuro

Las fuerzas de seguridad fueron agredidas a balazos este lunes durante la Operación Rastrillo, desplegada para localizar a los responsables del multihomicidio de 10 personas ocurrido el fin de semana en Zacatecas. El ataque se registró mientras policías y militares realizaban patrullajes en el municipio de Fresnillo.

El operativo forma parte de las acciones emprendidas tras el hallazgo de las víctimas en los municipios de Pánuco, Morelos y Saín Alto. Como resultado de las labores, las autoridades reportaron la detención de un presunto agresor y el aseguramiento de un tercer vehículo que habría sido utilizado en los hechos.

Atacan a policías durante la Operación Rastrillo en Zacatecas

De acuerdo con la Secretaría de Seguridad Pública de Zacatecas, la agresión ocurrió en una zona rural de Montemariana, en el municipio de Fresnillo. Ahí, un grupo armado atacó a balazos a los elementos de seguridad.

El secretario de Seguridad Pública estatal, Arturo Medina, informó que elementos de seguridad detuvieron a Manuel “N”, de 22 años y originario de Sinaloa. Presuntamente le aseguraron un arma corta, un vehículo, droga y ponchallantas al momento de su captura.

El funcionario señaló que no se descarta que el detenido forme parte de una célula generadora de violencia que opera en la región de Fresnillo.

Atacan a policías durante investigación por multihomicidio. Foto: Especial

Fiscalía asegura un tercer vehículo ligado al multihomicidio

El fiscal de Zacatecas, Cristian Paul Camacho, informó que las investigaciones permitieron localizar un tercer vehículo que los responsables presuntamente utilizaron para trasladar a las víctimas del multihomicidio. Explicó que los agentes enviaron la unidad a la Dirección General de Servicios Periciales para realizar estudios científicos, entre ellos la búsqueda de huellas dactilares y otros indicios que ayuden a identificar a los agresores.

Además, la Fiscalía informó que ya cuenta con diversas videograbaciones, tanto de cámaras particulares como oficiales, que permitirán fortalecer las líneas de investigación.

El Gobierno de Zacatecas, en coordinación con autoridades, reforzó los operativos y acciones de investigación para esclarecer los hechos del pasado 18 de julio, con la detención de una persona y la obtención de elementos para identificar a los responsables.https://t.co/U1WBmF7ryB pic.twitter.com/ZlQFdTzMid — @ssp_zac (@voceria_spz) July 21, 2026

Continúan las investigaciones por el asesinato de 10 personas

La investigación está a cargo de la Fiscalía Especializada en Combate a Delitos de Alto Impacto, en coordinación con la Unidad Nacional Antisecuestros y Extorsión del Gobierno de México.

El caso corresponde al asesinato de 10 personas, cinco de las cuales fueron localizadas colgadas de un puente, un hecho que desencadenó el despliegue de la Operación Rastrillo en distintos municipios de Zacatecas.

Por ahora, las autoridades señalaron que las investigaciones continúan para ubicar y detener al resto de los presuntos responsables por este multihomicidio.

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