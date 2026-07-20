Ocho de las víctimas del multihomicidio en Zacatecas fallecieron por asfixia y dos por impacto de arma fuego

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Ocho víctimas del multihomicidio. Foto: Omar Hernández

Este sábado 18 de julio fueron abandonados 10 cuerpos en los municipios de Pánunco, Morelos y Saín Alto, en Zacatecas. Las autoridades confirmaron que todas las víctimas son hombres y en la mayoría la causa de muerte fue asfixia.

“Que en el caso de ocho víctimas, la causa de muerte obedeció a asfixia por estrangulamiento, los dos restantes fue por motivo de impacto, producido por proyectil de arma de fuego (…) derivado de los exámenes toxicológicos realizados, cinco de las víctimas presentaron indicios de consumo reciente de narcóticos, entre ellos, ambos funcionarios públicos municipales”. Cristian Paul Camacho, fiscal de Zacatecas

¿Quiénes son las víctimas del multihomicidio en Zacatecas?

Las autoridades identificaron a las 10 personas localizadas sin vida:

Ignacio Castrejón Valdez , empresario y exalcalde de Sombrerete

, empresario y exalcalde de Sombrerete Armando Ledesma Aguirre , empresario de Fresnillo

, empresario de Fresnillo José Armando Ledesma Campos , empresario de Fresnillo

, empresario de Fresnillo Fidel Alvarado de la Torre , funcionario del Ayuntamiento de Fresnillo

, funcionario del Ayuntamiento de Fresnillo José Ángel Valdez Rivera , líder ganadero de Jiménez del Teúl

, líder ganadero de Jiménez del Teúl Jesús Rivera Sandoval , empresario de Fresnillo

, empresario de Fresnillo Fernando Robles de la Torre , empresario de Fresnillo

, empresario de Fresnillo Juan Carlos Berumen Guerrero , empresario de Fresnillo

, empresario de Fresnillo Andrés Vázquez Gurrola , exregidor de Canatlán, Durango

, exregidor de Canatlán, Durango Jesús Gerardo Muñetón Hernández, bombero de Fresnillo

Fiscalía de Zacatecas investiga posible extorsión

“Que cuatro de las víctimas dejaron de tener comunicación con sus familiares desde el pasado 16 de julio, cinco más desde el día 17 de julio y uno más el pasado 18 de julio, advirtiendo que en ningún caso esta autoridad contaba con alguna denuncia o reporte respecto a la privación ilegal de la libertad en ningún caso” refirió Cristian Paul Camacho, fiscal de Zacatecas.

La extorsión es la principal línea de investigación del caso. Hasta el momento, no se tiene conocimiento de que alguna de las víctimas se hubiera reunido con la presidenta Claudia Sheinbaum durante su visita al estado los días 11 y 12 de julio, cuando se denunció la problemática de inseguridad.

Operativos continúan tras el multihomicidio en Zacatecas

“Las principales líneas de investigación obedecen a posibles actos de extorsión y colusión de servidores públicos, por lo que la presente investigación deberá llevarse de manera muy exhaustiva, muy profesional e incluso abierta a una investigación financiera” dijo el fiscal Paul Camacho,

Las autoridades identificaron los vehículos utilizados para abandonar los cuerpos y realizan cateos en el municipio de Fresnillo.

El fiscal Camacho también acotó: “Se ha logrado obtener videograbaciones, lo que nos ha permitido determinar el momento exacto y vehículos utilizados en este tipo de eventos delictivos”.

Apoyados con tres helicópteros, más de 400 elementos policiacos y militares realizan barridos en zonas serranas del estado, donde se tiene información que los responsables del multihomicidio se escondan en campamentos delictivos.

“Los efectivos que se emplean exclusivamente para estas operaciones son 480 elementos, son 280 del Ejército, con el apoyo de la V región que vinieron de otros estados, 120 de la Guardia Nacional y 80 de la Fuerza de Reacción Inmediata Zacatecas”. Arturo Medina, secretario de Seguridad Pública de Zacatecas.

A pesar del intenso despliegue de seguridad pública, hasta el momento no se ha informado sobre alguna persona detenida por estos hechos.

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