Fiscalía dentifica a las 10 víctimas de la violencia en Zacatecas; trascienden nombres de exfuncionarios

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Fiscalía estatal indicó que las 10 víctimas fueron identificadas. Foto:Cuartoscuro

La Fiscalía General de Justicia del Estado de Zacatecas (FGJEZ) actualizó la información sobre el hallazgo de 10 personas sin vida registrado en los municipios de Morelos, Pánuco y Sain Alto, al confirmar que todas las víctimas ya fueron identificadas y que el proceso de entrega de los cuerpos a sus familiares se encuentra en marcha.

En un comunicado, la dependencia informó que las víctimas son 10 hombres, de los cuales ocho eran originarios de Zacatecas y dos del estado de Durango.

Asimismo, señaló que las investigaciones continúan de manera coordinada con autoridades estatales y federales para esclarecer los hechos y ubicar a los responsables.

Fiscalía mantiene abierta la investigación

De acuerdo con la información oficial, la Mesa Estatal de Construcción de Paz, en coordinación con autoridades del Gabinete de Seguridad, la Quinta Región Militar y la Guardia Nacional, mantiene diversas acciones operativas para avanzar en las investigaciones.

La Fiscalía indicó que el objetivo es esclarecer el multihomicidio y llevar ante la justicia a quienes resulten responsables.

Hasta el momento, la dependencia no ha difundido públicamente los nombres de las víctimas, limitándose a informar que todas fueron plenamente identificadas.

De manera extraoficial trascienden las identidades de las víctimas

Aunque las autoridades no han confirmado oficialmente los nombres, de manera extraoficial trascendió que entre las personas fallecidas se encuentran empresarios, servidores públicos y un expresidente municipal.

Los nombres que han sido difundidos por distintas fuentes son:

Ignacio Castrejón Valdez , empresario constructor y expresidente municipal de Sombrerete (2016-2018)

, empresario constructor y Fidel Alvarado de la Torre , secretario de Desarrollo Social del Ayuntamiento de Fresnillo

, secretario de Desarrollo Social del Ayuntamiento de Fresnillo Jesús Gerardo Muñetón Hernández , elemento de Protección Civil y Bomberos de Fresnillo

, elemento de Protección Civil y Bomberos de Fresnillo Andrés Vázquez Gurrola , exregidor de Canatlán, Durango

, exregidor de Canatlán, Durango Armando Ledesma Aguirre , empresario de Fresnillo

, empresario de Fresnillo José Armando Ledesma Campos , empresario de Fresnillo e hijo de Armando Ledesma Aguirre

, empresario de Fresnillo e hijo de Armando Ledesma Aguirre Juan Carlos Berumen Guerrero , empresario y propietario del bar Las Mister

, empresario y propietario del bar Las Mister Fernando Robles de la Torre , empresario del ramo de la construcción

, empresario del ramo de la construcción Jesús Daniel Rivera Sandoval , empresario relacionado con la organización de la Feria Nacional de Fresnillo

, empresario relacionado con la organización de la Feria Nacional de Fresnillo José Ángel Valdez Rivera, productor agropecuario y dirigente ganadero de Jiménez del Teúl

Hasta el momento, la Fiscalía General de Justicia del Estado de Zacatecas no ha confirmado oficialmente estas identidades, por lo que dicha información permanece como extraoficial.

Uno de los hechos de violencia más graves de los últimos días en Zacatecas

El hallazgo de los cuerpos en Morelos, Pánuco y Sain Alto representa uno de los episodios de violencia más relevantes registrados recientemente en la entidad.

Las autoridades estatales y federales mantienen operativos en distintas regiones del estado como parte de las investigaciones y de las acciones de seguridad implementadas tras el multihomicidio.

Se espera que conforme avance la indagatoria, la Fiscalía proporcione más información sobre el móvil del crimen, la mecánica de los hechos y los posibles responsables.

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