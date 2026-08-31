Ataques con explosivos en Zacatecas: Tabasco, Villa García y Ojocaliente, ¿qué pasó en cada caso?

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Ataque en Ojocaliente. Foto: Cuartoscuro

Ayer por la noche ocurrió una explosión en las inmediaciones de la Comandancia de Policía de Ojocaliente, en Zacatecas. Este no es un caso aislado ya que durante la semana se presentaron ataques similares en otros municipios del estado, como Tabasco y Villa García.

Cerraron carretera federal 54 por ataque con explosivos a policías en Tabasco, Zacatecas

El jueves 27 de agosto, las Fuerzas de Seguridad Pública del estado de Zacatecas fueron atacados con explosivos y armas de fuego, en la comunidad de San Luis de Custique, ubicada en el municipio de Tabasco.

Según el informe, los oficiales realizaban labores de vigilancia en atención a denuncias por parte de habitantes de la zona, cuando fueron agredidos por civiles armados. Los elementos repelieron el ataque, derivando en un enfrentamiento que movilizó a las fuerzas de seguridad en la región.

Como medida preventiva, la carretera federal 54 fue cerrada de manera temporal, interrumpiendo completamente la circulación vehicular en el tramo afectado.

Atacan a fuerzas de Seguridad Pública en Villa García

Dos días después, el sábado 29 de agosto, se presentó otro ataque contra autoridades de Zacatecas. En el municipio de Villa García se registró una agresión armada contra elementos de la Policía Estatal Preventiva, en los límites con Aguascalientes.

Los hechos ocurrieron sobre la carretera estatal 47, en el tramo que conecta a la comunidad de San Rafael de Ocampo perteneciente al municipio de Asientos con el municipio de Villa García, extendiéndose hacia la Carretera Federal 43.

En el sitio se registraron detonaciones de arma de fuego y unaexplosión que incendió un automóvil con placas de circulación del estado de Aguascalientes que terminó calcinado.

El secretario general de Gobierno, Rodrigo Reyes Mugüerza, informó que durante la agresión, un elemento de la corporación resultó herido, por lo que fue trasladado a un hospital para recibir atención médica.

Aunque el gobierno no informó sobre civiles heridos, testigos refirieron que algunas personas fueron afectadas por las explosiones y resultaron lesionadas con heridas que no ponen en riesgo su vida pero originaron sangrados y contusiones.

Detonan explosivos en la comandancia de seguridad pública de Ojocaliente

Una fuerte explosión provocada sacudió la cabecera municipal de Ojocaliente en Zacatecas la noche del domingo 30 de agosto, al inicio de la Feria Regional de la Tuna y de la Uva.

El estallido ocurrió en las inmediaciones de la Comandancia de Seguridad Pública. Las autoridades confirmaron que los explosivos fueron colocados en un automóvil particular.

La explosión dejó una mujer policía y al menos seis civiles heridos quienes tuvieron que ser trasladados a recibir atenciones médicas hospitalarias, no se dieron detalles de la gravedad de las lesiones.

En respuesta al incidente, las autoridades cancelaron las actividades de la feria regional y anunciaron la suspensión indefinida de clases en todos los niveles educativos del municipio para garantizar la seguridad de la población.

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