Buscadoras reclaman abandono; Godoy defiende estrategia federal

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Madres y colectivos de búsqueda de personas desaparecidas en México reclamaron a autoridades federales el abandono que enfrentan para atender la crisis de desapariciones en el país. Durante una reunión privada encabezada por Ernestina Godoy, las activistas denunciaron que no existen avances reales en la localización de víctimas y que siguen realizando las búsquedas en condiciones de alto riesgo.

Las buscadoras aseguraron que continúan recorriendo cerros, barrancos, basureros y otras zonas peligrosas para encontrar a sus familiares, mientras consideran insuficiente la respuesta institucional frente a la problemática. También señalaron que las cifras de desapariciones siguen creciendo y cuestionaron los resultados presentados por las autoridades.

Buscadoras denuncian falta de avances en desapariciones

Durante el encuentro, integrantes del colectivo Guerreros Buscadores de Jalisco expresaron su inconformidad con el trabajo de las fiscalías y afirmaron que son las propias familias quienes realizan labores de búsqueda en campo.

Una de las activistas señaló que, pese a los esfuerzos oficiales anunciados, las familias siguen localizando restos humanos y enfrentando riesgos para encontrar a sus seres queridos.

Además, denunciaron que existen cuerpos sin identificar en instalaciones forenses del país, mientras cientos de familias continúan buscando a sus familiares desaparecidos en distintas regiones de México.

Colectivos señalan problemas en servicios forenses

Las madres buscadoras afirmaron que algunas víctimas podrían permanecer en los servicios médicos forenses sin ser identificadas, mientras las familias continúan con búsquedas en montes, llanos y otras zonas de difícil acceso.

Las activistas insistieron en que la falta de identificación de cuerpos representa un obstáculo adicional para conocer el paradero de las personas desaparecidas.

Ernestina Godoy destaca coordinación institucional

Por su parte, Ernestina Godoy aseguró que existe un trabajo coordinado entre la Fiscalía, el Gobierno federal, la Guardia Nacional, la Secretaría de la Defensa Nacional y fiscales regionales para prevenir el aumento de las desapariciones y fortalecer la localización de víctimas.

Tras escuchar los reclamos, las autoridades reconocieron que en México persiste una exigencia legítima de verdad y justicia por parte de las madres y colectivos de búsqueda, quienes continúan demandando resultados concretos en la localización de sus familiares.

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