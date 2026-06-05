Cae la encargada de Strategy Co.; investigan red de fraude piramidal en Sombrerete

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Detienen a encargada de Strategy Co. por estafa en Zacatecas. Foto: Omar Hernández

La Fiscalía General del Estado de Zacatecas, (FGJEZ) confirmó, este viernes, la detención de la primera implicada en la presunta estafa a gran escala en el municipio de Sombrerete, por parte de una supuesta empresa de inversión piramidal llamada Strategy Co.

Habitantes del municipio señalaron pérdidas económicas y denunciaron que, tras captar el dinero, los responsables cortaron comunicación y las oficinas de la empresa cerraron repentinamente.

Cómo operaba el presunto fraude piramidal de Strategy Co.

De acuerdo con las investigaciones, la empresa de consultoría atraía a los ciudadanos con promesas de rendimientos financieros irreales; una vez que las personas invertían su capital, las víctimas eran añadidas a un chat grupal donde se les exigían depósitos cada vez mayores.

Para poder escalar en los niveles de ganancia y recuperar su dinero, se les condicionaba a invitar a nuevos miembros.

Más de 200 afectados reportan pérdidas económicas

Según el reporte, al menos 200 personas registran pérdidas individuales que van desde los dos mil 700 pesos hasta los 80 mil pesos.

Ante la gravedad de la situación, la Fiscalía abrió una carpeta de investigación que suma al menos 44 denuncias formales.

Fiscalía de Zacatecas detiene a primera implicada en caso Strategy Co.

Derivado de los trabajos de inteligencia, elementos de la Policía de Investigación cumplimentaron una orden de aprehensión en contra de Ana Rosa “N”, identificada como la encargada de la sucursal de Strategy Co. en Sombrerete, quien fue señalada directamente por los afectados.

Autoridades llaman a presentar denuncias

El gobierno municipal habilitó un registro de afectados, mientras que la Fiscalía trabaja en coordinación con estancias financieras y de fiscalización para rastrear los recursos.

Las autoridades exhortaron a la población que haya sido víctima de Strategy Co. A acudir a las oficinas del Ministerio Público para interponer su denuncia formal y continuar con las indagatorias contra este fraude piramidal.

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