Cae líder delictivo y cinco miembros de una célula criminal que operaba en Zacatecas y Aguascalientes

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Operativo deja seis detenidos en Zacatecas y Aguascalientes. Foto: Omar Hernández

Un fuerte operativo militar y policiaco continúa desplegado este martes en los límites entre Zacatecas y Aguascalientes tras la detención de seis personas, entre ellas, un hombre identificado como líder de una célula delictiva que opera en la región.

Operativo rastrillo continúa en Zacatecas

La captura de los presuntos delincuentes forma parte del operativo rastrillo, el despliegue de seguridad militar enfocado en peinar las zonas alejadas y de la sierra del estado de Zacatecas tras el homicidio de 10 personas el pasado 18 de julio.

Según el reporte, los detenidos podrían estar involucrados en el multihomicidio de empresarios y funcionarios de diferentes municipios zacatecanos.

Capturan a presunto líder criminal

Cinco de los detenidos fueron localizados en el municipio de Tabasco, en Zacatecas, mientras que, en el municipio de Jesús María, Aguascalientes, se logró la captura de un sexto implicado, catalogado como el presunto cabecilla de la célula criminal.

Aseguran armas, droga e inmuebles

Durante las inspecciones se logró incautar un arma de fuego de uso exclusivo con incrustaciones de diamantes y metal exótico, dos cargadores, 15 cartuchos útiles, mil 650 dosis de metanfetamina, 150 dosis de marihuana y objetos metálicos conocidos como ponchallantas.

Además, se aseguraron cinco inmuebles y dos vehículos, uno equipado con un dispositivo electrónico para ocultar droga.

Los seis detenidos, el armamento, los narcóticos y los inmuebles quedaron a disposición de la autoridad ministerial.

Fuerzas federales mantienen el resguardo en la zona limítrofe entre Zacatecas y los estados vecinos.

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