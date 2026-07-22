Detienen a 3 presuntos implicados en multihomicidio de Zacatecas

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Fiscalía estatal indicó que las 10 víctimas fueron identificadas. Foto:Cuartoscuro

Los gobiernos federal y de Zacatecas informaron sobre avances en la investigación del multihomicidio en el que fueron asesinadas 10 personas el sábado pasado en los municipios de Pánuco, Morelos y Saín Alto. Además de reportar la detención de tres presuntos responsables, las autoridades fijaron su postura sobre un video difundido en redes sociales que muestra a supuestos integrantes de una célula criminal.

Durante una conferencia de prensa, funcionarios estatales aseguraron que, tras analizar la grabación, concluyeron que se trata de un material editado con “tintes políticos”, por lo que descartaron emitir comentarios sobre las acusaciones que aparecen en el contenido y reiteraron que las investigaciones continúan.

Detienen a tres presuntos responsables del multihomicidio en Zacatecas

Las autoridades informaron que, como parte de los cateos realizados en los municipios de Guadalupe y Fresnillo, fueron detenidos tres hombres, señalados como presuntos integrantes de la célula criminal relacionada con el asesinato de las 10 personas.

De acuerdo con el secretario de Gobierno de Zacatecas, Rodrigo Reyes, existen más elementos para presumir que los detenidos participaron directamente en los hechos violentos ocurridos la madrugada del sábado.

Además, durante los operativos, las corporaciones de seguridad aseguraron equipos de radio de comunicación y otros indicios que, según las autoridades, vinculan a los detenidos con las operaciones delictivas investigadas.

Como resultado de los operativos desplegados tras los hechos registrados el pasado sábado 18 de julio, autoridades de los tres órdenes de Gobierno detuvieron a tres personas, quienes podrían estar vinculadas con los hechos recientes.https://t.co/G4Wae1DENA pic.twitter.com/tr8odbfipB — @ssp_zac (@voceria_spz) July 22, 2026

Gobierno de Zacatecas califica como falso el video difundido en redes

Sobre el video que circuló en Internet y que fue atribuido a la célula criminal, el secretario de Gobierno, Rodrigo Reyes, afirmó que se trata de un material “claramente montado” y elaborado de manera falsa.

Por su parte, el secretario de Seguridad Pública de Zacatecas, Arturo Medina Mayoral, sostuvo que el contenido presenta voces sobrepuestas y elementos que, a su juicio, muestran un objetivo político, por lo que rechazó darle validez.

Operativos continuarán en la sierra de Zacatecas

Las autoridades anunciaron que el operativo de búsqueda continuará en zonas remotas del estado para localizar y desmantelar campamentos presuntamente utilizados por integrantes de la célula criminal.

Arturo Medina Mayoral informó que los recorridos incluirán la sierra de Chapultepec, donde participarán helicópteros y personal de seguridad para ampliar las labores de reconocimiento en la región.

El Gobierno de Zacatecas señaló que espera contar con los primeros resultados de la investigación hacia finales de esta semana y que será la Fiscalía General de Justicia del Estado la encargada de informar los avances a la población.

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