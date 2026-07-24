Llaman a declarar al alcalde de Fresnillo por multihomicidio en Zacatecas

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Alcalde de Fresnillo declarará por multihomicidio en Zacatecas. Foto: Especial

La Fiscalía General de Justicia de Zacatecas llamó a declarar al alcalde de Fresnillo, Javier Torres, como parte de la investigación por el multihomicidio de 10 personas ocurrido en los municipios de Saín Alto, Morelos y Pánuco, donde cinco de las víctimas fueron localizadas colgadas de un puente.

Las autoridades informaron que las investigaciones avanzan con cateos, análisis forenses, entrevistas y el procesamiento de evidencia, además de la detención de cinco personas. Hasta el momento, tres de los detenidos presentan una alta probabilidad de haber participado en los homicidios, de acuerdo con la Fiscalía.

Fiscalía llama a declarar al alcalde de Fresnillo por el multihomicidio

El fiscal de Zacatecas, Cristian Paul Camacho, informó que Javier Torres, presidente municipal de Fresnillo, comparecerá junto con otros dos funcionarios para aportar información relacionada con la investigación.

El llamado ocurre luego de que entre las víctimas fuera identificado el secretario de Desarrollo Económico del Ayuntamiento de Fresnillo. Según la Fiscalía, desempeñaba funciones relevantes en la relación del gobierno municipal con empresarios y en la gestión de diversos proyectos.

Camacho señaló que la comparecencia del alcalde será clave para esclarecer los hechos. Además, indicó que, incluso si delincuentes lo hubieran extorsionado, los servidores públicos tienen la obligación de denunciar este tipo de delitos.

Investigación revela nuevas líneas sobre las víctimas

La Fiscalía dio a conocer que, con base en entrevistas, cateos y el análisis de registros telefónicos, nueve de las diez víctimas se ausentaron voluntariamente de sus domicilios. A su vez, aseguran que se reunieron antes de que los agresores las asesinaran.

El fiscal precisó que únicamente existe evidencia de que un grupo armado privó de la libertad a un empresario identificado con el apellido Castrejón antes del crimen.

Asimismo, informó que las investigaciones apuntan a que al menos dos víctimas habrían tenido participación en un esquema de extorsión. No obstante, aclaró que esa intervención pudo haber ocurrido de manera voluntaria o bajo amenazas, por lo que evitó emitir conclusiones que impliquen revictimización.

Tres detenidos podrían ser imputados por homicidio

Las autoridades informaron que cuentan con análisis forenses. Entre ellos, se incluyen estudios de rastros de sangre, que permitirían imputar el delito de homicidio doloso a tres de las cinco personas detenidas.

Además, la Fiscalía señaló que una organización delictiva con presencia en el Pacífico sería la principal línea de investigación por el multihomicidio, mientras que un grupo rival habría difundido un video en internet para desviar la atención.

Por su parte, el secretario general de Gobierno de Zacatecas, Rodrigo Reyes Mugüerza, afirmó que el estado mantiene disposición para colaborar con la Federación si se determina implementar la denominada Operación Enjambre.

Las investigaciones continuarán de manera paralela a la Operación Rastrillo, desplegada para localizar a los responsables del crimen.

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