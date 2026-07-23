Ejército Mexicano despliega 100 elementos para reforzar seguridad en Zacatecas

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Despliegan 100 Fuerzas Especiales para reforzar la seguridad en Zacatecas

El Ejército Mexicano envió 100 elementos de Fuerzas Especiales a Zacatecas para reforzar las acciones de seguridad en la entidad. El despliegue forma parte de la Estrategia Nacional de Seguridad Pública; el contingente salió este miércoles de la Base Aérea Militar de Santa Lucía, en el Estado de México.

Los militares viajaron a bordo de un avión Boeing 737 de la Fuerza Aérea Mexicana con destino al Aeropuerto Internacional “General Leobardo C. Ruiz”, en Zacatecas. Al llegar, se incorporarán a las operaciones que realiza la 11/a. Zona Militar en coordinación con autoridades de los tres órdenes de gobierno.

Ejército Mexicano refuerza la seguridad en Zacatecas

Los 100 integrantes de Fuerzas Especiales se suman a los 400 efectivos del Ejército Mexicano y de la Guardia Nacional que fueron desplegados el pasado 19 de julio como parte de la Fuerza de Tarea Regional de la V Región Militar y de la Fuerza de Reacción Territorial.

Entre las principales tareas del nuevo contingente se encuentran los patrullamientos, los reconocimientos terrestres y la aplicación de medidas disuasivas en zonas urbanas de los municipios de Zacatecas, Guadalupe y Fresnillo.

Operarán con apego a la ley y respeto a los derechos humanos

La Secretaría de la Defensa Nacional informó que las operaciones se realizarán con estricto cumplimiento del marco jurídico vigente, en especial de la Ley Nacional sobre el Uso de la Fuerza, además de mantener pleno respeto a los derechos humanos.

De acuerdo con la dependencia, este despliegue busca fortalecer las capacidades operativas de la 11/a. Zona Militar y la coordinación con las autoridades estatales y municipales para reducir las actividades delictivas mediante la localización y desarticulación de organizaciones criminales y generadores de violencia.

Las acciones también están orientadas a contribuir a la conservación de espacios públicos y a fortalecer las condiciones de seguridad para la población de Zacatecas, mediante operativos precisos y coordinados.

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