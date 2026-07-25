Alcalde de Fresnillo, Javier Torres, comparece ante la fiscalía por multihomicidio en Zacatecas

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Javier Torres declara por multihomicidio en Zacatecas. Foto: Cuartoscuro

El presidente municipal de Fresnillo, Javier Torres, compareció este viernes durante tres horas y media ante la Fiscalía General de Justicia de Zacatecas, como parte de la investigación por el multihomicidio de 10 personas ocurrido el fin de semana en los municipios de Saín Alto, Morelos y Pánuco. Al salir de la diligencia, aseguró que acudió en calidad de testigo y expresó su disposición para colaborar con las autoridades.

La comparecencia ocurre después de que la Fiscalía informara que entre las víctimas se encontraba Fidel Alvarado de la Torre, secretario de Desarrollo Social del Ayuntamiento de Fresnillo, a quien las autoridades investigan por su posible participación en un esquema de extorsión, según las líneas de investigación que presentaron.

Alcalde de Fresnillo comparece por investigación del multihomicidio

Al concluir su declaración, Javier Torres explicó que la Fiscalía lo citó a las 16:00 horas. A su vez, reiteró que acudió como testigo para contribuir al esclarecimiento del caso.

Llegué puntual a la cita… vengo saliendo precisamente de esta comparecencia con toda la voluntad y con toda la disposición de que haya un esclarecimiento de los hechos, en calidad de testigo.

El edil añadió que no ofrecería detalles sobre su declaración para no afectar el curso de la investigación. Asimismo, expresó su confianza en el trabajo de la Fiscalía y de las demás instituciones involucradas.

También manifestó su solidaridad con las familias de las víctimas y señaló que los hechos afectan los esfuerzos realizados para mejorar las condiciones de seguridad en el municipio.

Javier Torres dice que no comparte algunas posturas de la Fiscalía

Al ser cuestionado sobre la información difundida por la Fiscalía respecto a los exámenes toxicológicos practicados a las víctimas, Javier Torres afirmó que no coincide con algunos de los señalamientos realizados por las autoridades, aunque evitó emitir un juicio sobre la investigación.

He leído y he escuchado algunos de los comentarios; simplemente hay situaciones que no comparto, pero tengo que respetar el posicionamiento de las autoridades.

El presidente municipal insistió en que mantendrá una postura de respeto hacia las investigaciones y evitó hacer comentarios adicionales sobre el caso.

Investigación por el multihomicidio continúa en Zacatecas

Además del alcalde de Fresnillo, otro funcionario municipal acudió a declarar ante la Fiscalía de Zacatecas, aunque las autoridades no dieron a conocer su identidad ni el motivo específico de su comparecencia.

Por último, Javier Torres aseguró que volverá a presentarse ante la autoridad ministerial las veces que sea necesario para aportar información que contribuya al esclarecimiento del multihomicidio de 10 personas, mientras la investigación continúa.

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