Cancelan concierto de Luis R. Conriquez en la Feria de Fresnillo y él responde

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Luis R. Conriquez. Fotos: Cuartoscuro/Getty Images/AFP

El Gobierno de Zacatecas canceló el concierto de Luis R. Conriquez en la Feria de Fresnillo 2026 debido a que sus canciones hacen apología del delito. Las autoridades del estado informaron que no van a promover ese tipo de ideología en el espacio.

Cancelan concierto de Luis R. Conriquez en la Feria de Fresnillo 2026

Durante la conferencia del operativo de seguridad para la Feria Nacional de Fresnillo 2026, Rodrigo Reyes Mugüerza, secretario general de Gobierno de Zacatecas, confirmó que fue cancelada la participación de Luis R. Conriquez en dicho evento.

El funcionario explicó que todos los espectáculos realizados en el estado deben respetar los lineamientos establecidos por la Mesa de Construcción de Paz para evitar la presentación de artistas que hagan apología del delito.

“En este proceso de licitación, como ya es conocimiento público se incluyó a un artista que creemos no cumple con estos lineamientos, en este sentido se hizo una recomendación sobre la necesidad de evaluar la permanencia de este artista (..) porque se trata de un espectáculo que no concuerda con la visión que tiene la Mesa de Construcción de Paz”, explicó Reyes Mugüerza.

Rodrigo Reyes Mugüerza añadió que los organizadores de la Feria de Fresnillo trabajan para contratar a un nuevo artista que cubra el lugar vacante que dejó Luis R. Conriquez.

Luis R. Conriquez habla sobre la cancelación de su concierto en Fresnillo

Luis R. Conriquez publicó un video en redes sociales en el que se disculpa con la gente de Fresnillo por la cancelación de su concierto. El músico explicó que el “setlist” de su presentación ya estaba aprobado por las autoridades pero de último momento decidieron cancelar.

“Para toda mi gente de Fresnillo, de antemano les pido una disculpa de parte de Luis R y toda su gente. Habíamos hecho el “setlist”, ya está aprobado, no había ningún corrido. Las autoridades estatales decidieron cancelar”, dijo Conriquez.

Finalmente mandó un fuerte abrazo para sus seguidores en Zacatecas y espera que pronto pueda presentarse nuevamente.

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