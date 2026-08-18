Campesinos de Zacatecas protestan por rezago en trámites agrícolas y cuotas energéticas

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En Zacatecas, siguen la protestas de campesinos. Foto: Omar Hernández

Campesinos que integran la Unión de Pozos Agrícolas de Zacatecas (UPAZ) mantienen las protestas este martes en la capital, denuncian incumplimiento de acuerdos firmados por parte de las autoridades federales.

La movilización se mantiene frente a las oficinas locales de la Secretaría de Gobernación, (Segob), ubicadas sobre la avenida Universidad, donde bloquearon la circulación vial. Las acciones se extienden hasta las instalaciones de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (Sader) y la Comisión Nacional del Agua, (Conagua).

Según explicó el representante de la organización, Severiano Zamarrón López, la protesta se debe al rezago en trámites para el subsidio a la cuota energética y otras afectaciones que, afirman, han agravado la situación de los productores en la región.

Mesa de diálogo con Gobierno federal

Para este jueves se prevé una mesa de negociación con el Gobierno federal. La Unión de Pozos condicionó los avances para destrabar el conflicto.

“Solicitamos, la respuesta en las manos, como les digo, de una de las mil minutas que traemos, porque ya tomamos carreteras federales y las vamos a volver a tomar si no hay el respaldo o en este caso la respuesta de lo que tienen ellos firmado como dependencias locales y federales”, dijo Severiano Zamarrón, representante de la Unión de Pozos Agrícolas de Zacatecas.

Zamarrón López señaló que, cerca de 200 agricultores se encuentran afectados luego de que no pudieron ingresar al programa para regularizar títulos de aprovechamiento de aguas nacionales.

“Pues se va a ir agudizando más. Yo creo que ahorita nos vamos a poner de acuerdo. Ojalá que haya respuesta de parte de la delegada, de la doctora Diana, por parte de sus superiores, vamos a decir, de la Secretaría de Gobernación a nivel central, nacional, y todo va a depender si hay esa gran respuesta, y si no, yo creo que vamos a permanecer aquí, tanto aquí como en otras dependencias.”

Los campesinos mantienen las acciones de protesta y no descartan intensificar la movilización en caso de que sus demandas no sean atendidas por las autoridades.

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