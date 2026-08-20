Dejan 2 balaceras 5 muertos en el pueblo mágico de Jerez; autoridades refuerzan seguridad

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Foto: Especial

En Zacatecas, dos enfrentamientos armados se registraron este miércoles en el municipio de Jerez, con un saldo de cinco personas fallecidas.

Los incidentes comenzaron con un tiroteo por varias calles de la cabecera municipal. Según informó el secretario general de Gobierno, Rodrigo Reyes, el primer incidente fue un enfrentamiento entre civiles armados.

“En el municipio de Jerez se registró una agresión o un enfrentamiento entre civiles armados (…) como resultado de este enfrentamiento queremos informar que un civil armado perdió la vida”

Rodrigo Reyes / secretario general de Gobierno

Después, los responsables del homicidio se dirigieron hacia la carretera federal 23, donde se encontraron con agentes federales. Al intentar darse a la fuga, agredieron a elementos de la Guardia Nacional, quienes respondieron al ataque, abatiendo a los presuntos agresores.

“Intentaron darse a la fuga, sin embargo, a través del operativo que se llevó a cabo, la Guardia Nacional logró darle alcance a un vehículo en el que presuntamente viajaban los cuatro responsables, estas cuatro personas se encontraban armadas y agredieron a la Guardia Nacional, a elementos de la Guardia Nacional quienes tuvieron que contestar la agresión, se vieron en la necesidad de contestar la agresión y abatieron a los cuatro civiles armados”

Rodrigo Reyes / secretario general de Gobierno

Tras los enfrentamientos, los comercios cerraron y los habitantes se refugiaron en sus hogares para evitar quedar atrapados en el fuego cruzado.

“El centro ha quedado completamente solo, solo… ya es cualquier cosa la que queda abierta, el helicóptero sigue”

Testimonio anónimo / habitante de Jerez

Las autoridades reiteraron que el ataque ocurrió entre civiles armados y que ninguna autoridad municipal se vio involucrada, luego de que circularan versiones que sugerían un atentado. A la par, acotaron que la seguridad en la zona ya fue reforzada por elementos estatales y federales.

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