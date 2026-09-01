CJNG estaría detrás del ataque en Ojocaliente, Zacatecas; surgen nuevos detalles

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Ataque con explosivos en Ojocaliente, Zacatecas. Foto: Cuartoscuro

Christian Paul Camacho, titular de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Zacatecas, informó que los primeros indicios señalan que el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) estaría detrás del ataque con explosivos, registrado en Ojocaliente el pasado domingo 30 de agosto.

CJNG estaría detrás de ataque en Ojocaliente, Zacatecas

En entrevista con la periodista Azucena Uresti, el fiscal de Zacatecas mencionó que el ataque en Ojocaliente habría sido orquestado por el CJNG, como represalia por la detención de un integrante de este grupo criminal.

El pasado sábado 29 de agosto ocurrió otro ataque en contra de policías del estado, en el municipio de Villa García, en la zona limítrofe con el estado de Aguascalientes. En dicha agresión también se utilizó un vehículo con explosivos, específicamente una motocicleta que detonó en territorio hidrocálido.

Las autoridades aprehendieron a William “N”, joven de 18 años, quien se identificó como sicario del CJNG. La Fiscalía no descarta que los hechos en Ojocaliente fueron una reacción a esta detención.

También se descubrió que uno de los automóviles utilizados en la explosión de Ojocaliente tiene número de serie con reporte de robo en el estado de Jalisco. El reporte se levantó el pasado mes de abril.

El fiscal del estado añadió que el CJNG tiene presencia en el sur del estado, en la zona límite con Aguascalientes y ha sido responsable de otros ataques recientes en contra de las corporaciones de seguridad.

Cae persona relacionada con el ataque en Ojocaliente

Rodrigo Reyes Mugüerza, secretario de Gobierno de Zacatecas, informó sobre la detención de una persona que estaría vinculada con el ataque con explosivos en Ojocaliente. El implicado quedó a disposición de las autoridades y la Fiscalía del estado se encargará de ofrecer más detalles al respecto.

Sobre esta detención el secretario de Seguridad Pública de Zacatecas, Arturo Medina Mayoral, añadió que los trabajos de inteligencia detectaron un domicilio donde se refugiaron los criminales involucrados con el atentado del pasado domingo.

“A través de trabajos de inteligencia se logró detectar un domicilio en Piedra Gorda en donde supuestamente se encontraban algunos criminales, algunos delincuentes. Efectivamente, al hacer el recorrido se localizó a uno de los integrantes, porque hay información suficiente para decir que formó parte del equipo que llevó a cabo el atentado de ayer por la tarde”, expresó el funcionario.

El saldo del ataque con explosivos de Ojocaliente

Hasta el momento se tiene un saldo oficial de 11 personas lesionadas, todas ellas recibieron atención médica. Una de las víctimas se encuentra en estado grave y es atendida en un hospital del ISSSTE; el resto se encuentra fuera de peligro en el hospital comunitario de Ojocaliente.

También se contabilizan 36 inmuebles con algún tipo de daño, 17 de ellos ubicados en las inmediaciones de la comandancia, donde se concentran los daños estructurales, y 11 vehículos afectados.

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