Imágenes muestran destrucción tras explosión contra comandancia en Ojocaliente, Zacatecas

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Un coche bomba explotó en Ojocaliente Zacatecas. Foto: Cuartoscuro

Las imágenes captadas tras la explosión de un vehículo frente a la comandancia de la Policía Municipal de Ojocaliente, Zacatecas, muestran la magnitud de los daños provocados por el ataque ocurrido la noche del domingo.

Fotografías tomadas en la zona permiten observar vehículos calcinados, vidrios rotos, fachadas destruidas y afectaciones en viviendas y comercios ubicados alrededor de la comandancia, ubicada en la calle González Ortega, en la colonia Centro.

La onda expansiva afectó varias cuadras

De acuerdo con autoridades estatales, la explosión de un presunto coche bomba dejó un saldo de 11 personas lesionadas, además de daños materiales en aproximadamente 30 viviendas y 14 vehículos, entre unidades particulares y patrullas.

La onda expansiva alcanzó varias calles a la redonda, provocando afectaciones en inmuebles cercanos y obligando al despliegue de un operativo de seguridad con participación de autoridades municipales, estatales y federales.

Fotografías muestran edificios dañados y vehículos destruidos

En las imágenes difundidas tras el ataque pueden observarse vehículos completamente quemados, ventanas destruidas por la explosión y estructuras con daños visibles en fachadas y techos.

También se aprecia la presencia de personal de seguridad y emergencia realizando labores de evaluación y resguardo de la zona mientras continúan las investigaciones.

Foto: Cuartoscuro Foto: Cuartoscuro Foto: Cuartoscuro Foto: Cuartoscuro Foto: Cuartoscuro Foto: Cuartoscuro Foto: Cuartoscuro Foto: Cuartoscuro Foto: Cuartoscuro Foto: Cuartoscuro

El atentado es considerado uno de los hechos de mayor impacto registrados recientemente en la entidad y ocurre en medio de la violencia que afecta a distintas regiones del estado.

Investigan posible participación del CJNG

El secretario general de Gobierno de Zacatecas, Rodrigo Reyes, informó que policías municipales detectaron el vehículo minutos antes de la explosión.

Según las primeras indagatorias, la unidad había sido robada en Jalisco y fue activada de manera remota.

Por su parte, el fiscal estatal Cristian Paul Camacho señaló que una de las líneas de investigación busca determinar si detrás del ataque estuvo el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

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