Detienen a presunto implicado en ataque con explosivo en Ojocaliente, Zacatecas

GENERANDO AUDIO...

Ataque en Ojocaliente, Zacatecas. Foto: Cuartoscuro

Elementos de la Secretaría de Seguridad Pública de Zacatecas detuvieron a una persona que estaría relacionada con el ataque con explosivos que se registró el pasado fin de semana en el municipio de Ojocaliente, durante el inicio de la Feria Regional de la Tuna y de la Uva.

Cae persona relacionada con el ataque en Ojocaliente, Zacatecas

Mediante un video publicado en redes sociales, Rodrigo Reyes Mugüerza, secretario de Gobierno de Zacatecas, informó sobre la detención de una persona vinculada con el atentado del pasado domingo en Ojocaliente.

“A través del operativo de seguridad que se ha desplegado, la Secretaría de Seguridad Pública ha logrado ya la detención de uno de los presuntos implicados, que en este momento está siendo puesto a disposición de la Fiscalía General de Justicia del Estado”, informó el funcionario.

Será la propia Fiscalía quien se encargará en su debido momento de proporcionar más información sobre esta detención.

Catean domicilio donde se refugiaron criminales vinculados con ataque en Ojocaliente

Sobre esta detención el secretario de Seguridad Pública de Zacatecas, Arturo Medina Mayoral, añadió que los trabajos de inteligencia detectaron un domicilio en el municipio de Piedra Gorda, donde supuestamente se refugiaron los criminales involucrados con el atentado del pasado domingo.

“A través de trabajos de inteligencia se logró detectar un domicilio en Piedra Gorda en donde supuestamente se encontraban algunos criminales, algunos delincuentes. Efectivamente, al hacer el recorrido se localizó a uno de los integrantes, porque hay información suficiente para decir que formó parte del equipo que llevó a cabo el atentado de ayer por la tarde”, expresó el funcionario.

¿Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.