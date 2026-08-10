Colaboran Zacatecas y Jalisco en la búsqueda de 5 adolescentes desaparecidos

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Buscan a desaparecidos en Zacatecas. Foto: Omar Hernández

El Gobierno de Zacatecas informó que colabora con autoridades de Jalisco para localizar a cinco menores de edad, de entre 14 y 17 años, que fueron reportados como desaparecidos en julio.

Durante ese mes, comenzaron a registrarse desapariciones frecuentes de menores de edad en Jalisco, ocurridas, según sus familias, tras recibir presuntas falsas ofertas de trabajo.

Gobierno de Zacatecas colabora con Jalisco para encontrar a menores desaparecidos

El secretario de Gobierno de Zacatecas, Rodrigo Reyes, detalló que la carpeta de investigación se comparte entre ambas Fiscalías.

“Que estos cinco jóvenes, entre 15, 14 y 17 años, que fueron privados de la libertad, salieron de Jalisco, entre el 15 y el 17 de julio, de los municipios o localidades de Tlajomulco, Tonalá y de El Salto. Queremos decir que las localizaciones, la carpeta de investigación, como mecanismo de coordinación y cooperación entre Fiscalías, ya se encuentra aquí en Zacatecas también”, expresó el secretario de Gobierno de Zacatecas

Rodrigo Reyes señaló que, pese a que los rastreos telefónicos ubican a los menores en territorio zacatecano, se desconoce si aún continúan en la entidad o si estuvieron de paso.

“La red de telefonía indica que estuvieron en tres municipios: Teocaltiche, Jalisco; Santa María, Jalisco, y Florencia, Zacatecas. Por eso estamos colaborando, la Fiscalía, que es autónoma, con la Fiscalía de Jalisco. No sabemos qué es lo que sucedió, hay que esperar las investigaciones”.

Niegan presencia de campos de adiestramiento en Zacatecas

Ante las versiones que sugieren el reclutamiento de adolescentes por parte de los grupos delictivos, el secretario negó contar con reportes o indicios de la existencia de campos de adiestramiento en la entidad. Aclaró que en el estado continúa activa la Operación Rastrillo, derivada de un multihomicidio, y que se han recorrido zonas serranas que derivaron en el hallazgo de laboratorios clandestinos y campamentos delictivos, pero no se han localizado campos de adiestramiento.

“Nosotros, hasta el momento, no tenemos información de campos de adiestramiento en Zacatecas. Y tenemos operativos en todas las zonas serranas, en todos los municipios. Si hay algún dato, como lo hemos dicho anteriormente, que la Fiscalía de Jalisco o cualquier otra Fiscalía pueda aportar para validar esos dichos, pues nos serviría mucho”, comentó el funcionario

Las autoridades zacatecanas señalaron que, luego de recibir la notificación, se contactó a las familias de las víctimas y agregaron que están en disposición de recibir y validar cualquier dato o elemento de prueba que la Fiscalía de Jalisco pueda aportar para esclarecer el caso y dar con el paradero de los jóvenes.

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