Universidad Rosario Castellanos abrirá en Zacatecas con 10 licenciaturas

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Universidad Rosario Castellanos en Zacatecas presenta carreras Foto: Cuartoscuro

La Universidad Nacional Rosario Castellanos (UNRC) iniciará actividades en Zacatecas con una oferta de 10 licenciaturas, cuya primera generación comenzará con clases en modalidad en línea, mientras concluye la construcción del campus ubicado en la comunidad de Cieneguillas. El registro de aspirantes permanecerá abierto hasta el 31 de agosto.

¿Cuánto duran las carreras de la Universidad Rosario Castellanos?

Las licenciaturas tendrán una duración de ocho semestres.

Los estudiantes iniciarán sus estudios de forma virtual y, una vez concluida la primera etapa de construcción del campus, las clases presenciales comenzarán a partir de marzo de 2027.

¿Qué licenciaturas ofrecerá la Universidad Rosario Castellanos en Zacatecas?

La primera generación podrá elegir entre las siguientes opciones:

Ciencias de Datos para Negocios

Contaduría y Finanzas

Derecho y Criminología

Derecho y Seguridad Ciudadana

Desarrollo Comunitario para Zonas Metropolitanas

Humanidades y Narrativas Multimedia

Relaciones Internacionales

Urbanismo y Desarrollo Metropolitano

Economía y Desarrollo Sostenible

Filosofía e Historia

Entre las nuevas opciones destacan Desarrollo Comunitario para Zonas Metropolitanas y Urbanismo y Desarrollo Metropolitano, diseñadas para formar especialistas en planeación urbana y ordenamiento territorial, ante el crecimiento de municipios como Guadalupe.

Registro permanecerá abierto hasta el 31 de agosto

La convocatoria para ingresar a la Universidad Nacional Rosario Castellanos permanecerá abierta hasta el 31 de agosto. La primera generación iniciará sus actividades académicas a distancia antes de incorporarse al nuevo campus de Cieneguillas, una vez concluidas las obras de la primera etapa.

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