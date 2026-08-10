Desmantelan complejo de laboratorios clandestinos en la Sierra de Sombrerete, Zacatecas

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Localizan laboratorios clandestinos en Sombrerete, Zacatecas. Foto: Omar Hernández

Un fuerte operativo militar y policiaco continúa desplegado en la región serrana del municipio de Sombrerete, en Zacatecas, tras la localización de un complejo de laboratorios clandestinos integrado por cuatro áreas independientes destinadas a la producción de drogas sintéticas.

Localizan cuatro laboratorios clandestinos en Sombrerete

El hallazgo se realizó durante patrullajes terrestres de disuasión en el área, donde los efectivos de seguridad detectaron un predio de aproximadamente dos hectáreas.

Al inspeccionar el terreno, las autoridades confirmaron que el sitio estaba dividido en cuatro zonas acondicionadas como cocinas a campo abierto, diseñadas para el procesamiento masivo de sustancias ilícitas.

Las fuerzas de seguridad establecieron un cerco perimetral e intensificaron los rastreos de posibles implicados que pudieran encontrarse en la zona.

Aseguran equipo y materiales para procesamiento

En el complejo se localizaron reactores industriales, estructuras empleadas como estufas artesanales y quemadores, al menos 260 tanques de gas LP, contenedores tipo IBC con sustancias líquidas, áreas de almacenamiento con material similar al aluminio y diversos bultos con químicos que aún están por determinarse.

Además, se encontraron 69 vasijas de plástico, contenedores de madera, rollos de manguera industrial, carretillas, motobombas, patines de carga y básculas.

Encuentran campamento cerca del complejo

De igual manera, se resguardaron áreas de almacenamiento que estaban cubiertas con plástico negro y tela, así como un campamento acondicionado con cabañas de madera ubicado a aproximadamente 400 metros del sitio principal.

Los efectivos procedieron al desmantelamiento del área y el total de lo asegurado quedó a disposición de las autoridades competentes para la integración de la carpeta de investigación. Hasta el momento, las autoridades no reportan personas detenidas por estos hechos.

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