Hallan casa de seguridad y dos pistas aéreas clandestinas ligadas a líder criminal en Zacatecas

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Aseguraron casa de seguridad en Zacatecas. Foto: Omar Hernández

Autoridades de seguridad de Zacatecas informaron sobre el hallazgo de una casa de seguridad en la comunidad de Niño Artillero, en los límites de los municipios de Sombrerete y Fresnillo, la cual estaría relacionada con la investigación del multihomicidio de 10 personas ocurrido el pasado 18 de julio.

De acuerdo con las investigaciones, el inmueble pertenecería a uno de los presuntos líderes criminales señalados por las autoridades como posible responsable de esos hechos.

Vinculan inmueble con un presunto líder criminal

El secretario general de Gobierno de Zacatecas, Rodrigo Reyes, explicó que el hallazgo es relevante debido a los avances obtenidos durante las investigaciones ministeriales.

“La importancia de este punto es que a través de las técnicas de investigación y de los propios avances que se tienen por parte de Fiscalía, se puede inferir que esa instalación se trata de uno de los líderes que tuvo que ver con los sucesos”.

El funcionario precisó que la identificación del presunto responsable aún forma parte de una investigación en curso encabezada por la Fiscalía estatal.

Intervención de comunicaciones permitió identificar la estructura del grupo

Las autoridades señalaron que la intervención de comunicaciones, autorizada judicialmente, permitió obtener información sobre la operación del grupo delictivo.

Como resultado de esos trabajos fueron detenidos Leonel “N”, originario de Sinaloa, y Osvaldo “N”, de Durango, ambos relacionados con otras investigaciones por homicidio.

El vicefiscal Edgar Nieves informó que los dos imputados ya comparecieron ante un juez y solicitaron la duplicidad del término constitucional, por lo que la continuación de la audiencia fue programada para el próximo 10 de agosto.

Asimismo, existe una orden de aprehensión contra una adolescente detenida junto con ellos, quien también será presentada ante la autoridad judicial.

Operativo deja cateos, campamentos y casas de seguridad aseguradas

Las autoridades detallaron que desde el inicio del denominado Operativo Rastrillo se han realizado 18 cateos.

De ellos, 15 derivaron en el aseguramiento de casas de seguridad. Además, fueron desmantelados 12 puntos de vigilancia criminal, conocidos como “halcones”, y siete campamentos utilizados por grupos delictivos.

En estas acciones también se ha logrado la detención de 16 personas y la liberación de tres víctimas que permanecían privadas de la libertad.

Hallan pistas clandestinas y un tigre de bengala

Entre los hallazgos más relevantes de los operativos, las autoridades reportaron la localización de dos pistas clandestinas de aterrizaje, que presuntamente eran utilizadas para actividades relacionadas con el tráfico de drogas.

También informaron el aseguramiento de armas, vehículos, narcóticos, dinero en efectivo, equipo táctico y la localización de un tigre de bengala dentro de una de las fincas intervenidas.

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