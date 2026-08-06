Destruyen campamento criminal durante operativo en Zacatecas; rescatan a una mujer y su bebé

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Operativo en Zacatecas. Foto: Omar Hernández

Autoridades de seguridad de Zacatecas confirmaron, este jueves, la liberación de una mujer y su bebé recién nacido en el municipio de Valparaíso, así como el desmantelamiento de un campamento delictivo en Chalchihuites, como parte de los resultados de las últimas horas por parte de la Operación Tornado, desplegada tras el multihomicidio registrado el pasado 18 de julio en la entidad.

Operativo federal en Zacatecas logra destrucción de un campamento criminal

En la comunidad de El Durazno, en el municipio de Chalchihuites, las corporaciones de seguridad ubicaron y destruyeron un campamento presuntamente utilizado por miembros de la delincuencia organizada.

En el sitio se localizó ropa, cobijas y víveres, así mismo, se decomisó una camioneta doble cabina RAM 2500 Heavy Duty, cartuchos útiles de diversos calibres y dos bolsas que contenían polvo blanco con características similares a la cocaína.

Los indicios asegurados fueron puestos a disposición de las autoridades correspondientes para el seguimiento de las investigaciones.

En el estado de Zacatecas se mantiene el despliegue de corporaciones de seguridad federales como parte de la Operación Rastrillo, desplegada tras el hallazgo de 10 cuerpos sin vida.

Rescatan a mujer y su bebé recién nacido, víctimas de secuestro

La localización y rescate de las víctimas se realizó en la comunidad de Milpillas de la Sierra, en Valparaíso, durante patrullajes de prevención.

Según el reporte, la mujer refirió haber sido privada de la libertad junto a su bebé por integrantes de un grupo delictivo, por lo que las autoridades activaron los protocolos de protección.

Las fuerzas de seguridad inspeccionaron el inmueble localizando seis cargadores para arma de fuego, decenas de cartuchos útiles de diversos calibres, cuatro chamarras tácticas, cuatro camisolas tácticas, 10 pares de botas tácticas, 34 gorras, una fornitura completa y dos tirantes para fornitura.

La mujer y el recién nacido quedaron bajo resguardo y recibieron atención médica para evaluar su estado de salud.

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