Comando asalta a 4 familias y les roba vehículos en límites de Zacatecas y Aguascalientes

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Inseguridad en Zacatecas. Foto: Omar Hernández

Un comando asaltó a cuatro familias y las despojó de sus vehículos y pertenencias cuando transitaban por la carretera federal 70, en los límites entre Zacatecas y Aguascalientes, en un tramo que conecta los municipios de Jalpa y Calvillo.

Tras el hecho, autoridades informaron sobre el refuerzo de la seguridad en la zona limítrofe entre ambas entidades.

Según el informe, los hechos ocurrieron a la altura de la comunidad La Higuera, cuando los criminales cerraron el paso a las víctimas que transitaban por el sur de Zacatecas.

Comando despoja de sus vehículos a 4 familias en Zacatecas

Las autoridades explicaron que, mediante amenazas con armas de fuego, los agresores obligaron a los viajeros a descender de sus camionetas para quitarles los automóviles, teléfonos y objetos de valor, dejándolos varados a pie.

Las familias afectadas caminaron y solicitaron apoyo a otros automovilistas para trasladarse hacia el punto de inspección de la Policía Estatal ubicado en Jaltiche, en el municipio de Calvillo. En ese lugar, las autoridades les brindaron auxilio y resguardo.

Tras el reporte, las corporaciones de seguridad se desplegaron hacia las zonas rurales y caminos vecinales colindantes para intentar dar con el paradero de los responsables y recuperar las unidades robadas.

Autoridades responden ante robo a familias en Zacatecas

Por su parte, el presidente municipal de Jalpa, Olegario Viramontes, emitió un mensaje a la ciudadanía en el que reconoció los acontecimientos en la región.

Mediante comunicado, la presidenta municipal de Huanusco, Julieta Camacho, aseguró que gestionó la presencia de las fuerzas federales y que están preparados para acompañar las denuncias ciudadanas que deriven de hechos de violencia por parte de la delincuencia organizada en la zona.

Ante los hechos, las corporaciones de seguridad reforzaron la presencia en la zona limítrofe con el estado de Aguascalientes, sin que hasta el momento se reporte la localización de las unidades o se informe sobre personas detenidas.

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