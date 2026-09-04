Suman 3 detenidos por ataque con explosivo en Ojocaliente; disputa entre cárteles, principal móvil

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Ataque en Ojocaliente. Foto: Cuartoscuro

Omar García Harfuch, titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), informó que hasta el momento suman 3 detenidos relacionados con la explosión de un coche bomba en Ojocaliente, Zacatecas, ocurrida el pasado domingo 30 de agosto.

El funcionario añadió que las investigaciones apuntan a que el ataque fue originado por la disputa entre dos grupos criminales rivales.

Información en desarrollo…

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