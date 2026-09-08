Apertura de compuerta en Durango provoca muerte de miles de peces en Zacatecas 

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Peces muertos cubren presa de Santiago en Zacatecas. Foto: Omar Hernández

El Ayuntamiento de Miguel Auza, Zacatecas, denunció la muerte de miles de peces en la presa de Santiago, luego de que, según autoridades municipales, la apertura de las compuertas de la presa El Molino, en Santa Clara, Durango, provocara el descenso del nivel de agua que alimenta el embalse zacatecano.

Los peces, principalmente tilapias de entre seis y siete kilogramos, eran destinados al consumo humano y representaban una fuente de ingresos para familias de la región.

¿Por qué murieron los peces en la presa de Santiago?

La apertura de las compuertas de la presa El Molino ocasionó el vaciado de agua hacia la presa de Santiago.

La disminución del nivel dejó a miles de peces sobre el lodo y zonas de tierra seca, lo que provocó su muerte.

Manuel Fernández, poblador de la zona, mostró parte de los ejemplares afectados y señaló que algunos alcanzaban un peso de entre seis y siete kilogramos.

“Abrieron el agua, mataron todo el pescado. Cheque nada más cómo dejaron”.

El habitante también explicó que los peces representaban una fuente de alimento para las familias que viven de esta actividad.

Pescadores reportan pérdidas económicas

Además de la afectación ambiental, la situación representa un impacto para las familias que tienen en la pesca comercial una de sus principales fuentes de ingresos.

Pobladores señalaron que la apertura de las compuertas sería una situación que ocurre de manera recurrente, aunque esta versión deberá ser documentada y corroborada por las autoridades correspondientes.

Ayuntamiento de Miguel Auza prepara denuncia ante Profepa

Ante la mortandad de peces, el Ayuntamiento de Miguel Auza informó que prepara un expediente para documentar las afectaciones y presentar una denuncia ante la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa).

La denuncia será dirigida contra quien resulte responsable por los posibles daños ocasionados al ecosistema.

Las autoridades deberán determinar las causas de la mortandad, las condiciones en las que se realizó la apertura de las compuertas y, en su caso, establecer si existieron responsabilidades administrativas o ambientales

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