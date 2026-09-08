Suspenden clases presenciales en primaria de Fresnillo tras incendio provocado

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Suspenden clases en primaria de Fresnillo por incendio. Foto: Omar Hernández

Las autoridades educativas determinaron suspender las clases presenciales en la Escuela Primaria 20 de Noviembre, ubicada en la comunidad de Cieneguitas de Mariana, municipio de Fresnillo, Zacatecas, luego de que un incendio presuntamente provocado consumiera dos aulas del plantel.

El fuego fue detectado por una maestra y luego sofocado por vecinos, pero destruyó mobiliario, papelería, material didáctico y equipo de cómputo, además de provocar daños en ventanas y acabados de la escuela.

Alumnos tendrán clases a distancia

Por este motivo, las autoridades educativas recomendaron seguir las actividades escolares a distancia mientras se regulariza la situación.

“De momento estamos recomendando que se pueda estar trabajando a distancia”, explicó Gustavo Bonilla, jefe de la Región 02 Federal, quien señaló que se buscan acuerdos con los padres de familia para mantener esta modalidad temporalmente.

Sospechan que el incendio fue provocado

La sospecha de que el incendio fue intencional surgió debido a antecedentes de amenazas contra maestros. Aunque inicialmente se consideró un posible cortocircuito, las autoridades indicaron que uno de los salones afectados no tenía instalación eléctrica, por lo que esa hipótesis quedó descartada.

Miguel Ángel Cantero, delegado de Cieneguitas de Mariana, señaló que anteriormente la primaria también había sido vandalizada con grafiti y que el hecho fue reportado ante la Fiscalía estatal.

Padres exigen seguridad para que sus hijos regresen a clases

Los padres de familia pidieron mayor seguridad y advirtieron que no permitirán el regreso de sus hijos hasta que existan condiciones adecuadas para proteger a estudiantes y profesores.

“Necesitamos seguridad para los niños. Ya van dos o tres ocasiones … La otra vez fueron amenazas”, declaró Mayra López, madre de familia.

La Fiscalía General de Justicia de Zacatecas realiza los peritajes para determinar el móvil del incendio y localizar a los responsables.

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