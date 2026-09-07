Enfrentamiento y persecución comienzan en Zacatecas y terminan en Nayarit; hay 6 muertos

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Enfrentamiento en Zacatecas. Foto: Omar Hernández

Una persecución entre fuerzas estatales y federales contra civiles armados, dio inicio en el sur del estado de Zacatecas, atravesó brechas del territorio jalisciense y concluyó con un saldo de seis agresores abatidos en las inmediaciones del municipio de La Yesca, Nayarit.

Enfrentamiento inició en Milpillas de Allende

El enfrentamiento armado inició en la comunidad serrana de Milpillas de Allende, ubicada en el municipio zacatecano de Teúl de González Ortega, en donde se activó un operativo ante la presencia de un grupo de personas armadas.

En la zona serrana se concentraron fuerzas desplegadas en los municipios limítrofes con Jalisco como Tlaltenango de Sánchez Román y Trinidad García de la Cadena.

Los sospechosos se percataron de que estaban siendo rodeados por las fuerzas de seguridad y emprendieron la huida por caminos de terracería, dando inicio a una persecución que obligó a las autoridades a cruzar los límites territoriales con Jalisco.

Campamento clandestino en Nayarit

El rastreo se extendió por brechas montañosas hasta llegar a la demarcación de La Yesca, en el estado de Nayarit, en las cercanías de la localidad de Cortapico, donde los agentes ubicaron un campamento clandestino utilizado por la célula delictiva.

Al percatarse del operativo, los ocupantes del asentamiento abrieron fuego contra los efectivos, desencadenando un intercambio de disparos que finalizó con la muerte de seis de los agresores.

El secretario de Seguridad Pública de Zacatecas, Arturo Medina Mayoral confirmó que durante el operativo no se registró el uso de tecnología aérea como drones ni el empleo de explosivos. Sin embargo, aseguró que los civiles abatidos contaban con armamento de alto poder y ametralladoras.

Personal militar y corporaciones policiales reforzaron los patrullajes y mantienen labores de vigilancia en la franja limítrofe entre las tres entidades.

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