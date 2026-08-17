En sesión atípica, Congreso de Zacatecas aprueba reforma electoral que da plurinominales a perdedores

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Foto: Especial

En sesión atípica y extraordinaria celebrada este domingo, los diputados locales de Zacatecas dieron luz verde a una reforma que redistribuye las diputaciones de representación proporcional.

A partir del siguiente proceso electoral, seis de las 12 plurinominales se asignarán a los candidatos de mayoría relativa que, pese a haber perdido, hayan obtenido las votaciones más altas.

Las seis restantes se distribuirán conforme a las listas que presenten los partidos políticos.

La iniciativa superó dos votaciones: primero el dictamen (16 a favor y 11 en contra) y después una reserva presentada por el morenista Santos González Huerta (17 a favor y 12 en contra).

El debate fue intenso. Desde la bancada del PRI se advirtió que la reforma privilegia a los segundos lugares de las votaciones, espacios que antes correspondían a los partidos.

Jesús Padilla Estrada, de Morena, defendió la medida como un mecanismo para restar poder a las cúpulas partidistas. En contraparte, las diputadas Renata Ávila Valadez y Ana María Romo Fonseca la calificaron de golpe a la democracia.

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