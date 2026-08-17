Desmantelan laboratorio clandestino de drogas sintéticas en la Sierra de Fresnillo

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Hallan laboratorio clandestino de drogas en Fresnillo. Foto: Omar Hernández

Un fuerte operativo militar y policiaco se desarrolla este lunes en la zona serrana del municipio de Fresnillo, en Zacatecas, tras la localización y aseguramiento de un predio habilitado como laboratorio clandestino para la fabricación de drogas sintéticas.

Operativo en Fresnillo: aseguran laboratorio clandestino

Trabajos de inteligencia por parte de las fuerzas de seguridad que conforman la Operación Tornado, activada en la entidad para combatir células delictivas con presencia en el territorio, llevaron a la localización de un sitio de aproximadamente 500 metros cuadrados a campo abierto adaptado como cocina para el procesamiento de sustancias ilícitas.

El perímetro fue asegurado por elementos del Ejército Mexicano, la Guardia Nacional y la Fuerza de Reacción Inmediata de Zacatecas, (FRIZ). Los patrullajes se intensificaron en el área en busca de posibles responsables, sin que hasta el momento se reporten personas detenidas.

En el sitio, el personal encontró dos reactores, aproximadamente 26 tanques de gas LP, cinco cilindros para el procesamiento de material, tinas de plástico de uso rudo, bidones y contenedores con líquidos en su interior, una báscula, dos mezcladoras eléctricas, espátulas metálicas, ventiladores, tres tinas artesanales de metal, tres estufas artesanales, quemadores y tanques metálicos.

Encuentran campamento cerca del laboratorio

Además, se incautaron bultos de sosa cáustica, una cisterna artesanal para almacenamiento de agua, manguera industrial y diversos utensilios y herramientas como palas.

A unos 100 metros del área de producción, los agentes detectaron una zona de vivac habilitada como campamento temporal, presuntamente empleada por quienes operaban el laboratorio.

El material asegurado quedó a disposición de la autoridad competente para la integración de la carpeta de investigación.

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