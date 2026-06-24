Destruyen con explosivos caseros un depósito de cerveza en Zacatecas

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Explosión en depósito de cerveza. Foto: Omar Hernández

Un fuerte dispositivo de seguridad fue implementado este miércoles en el municipio de Noria de Ángeles, en Zacatecas, luego de que un presunto grupo delictivo destruyera con explosivos una bodega de cerveza en la localidad de Maravillas.

Destruyen con explosivos caseros depósito de cerveza en Noria de Ángeles, Zacatecas

Fuentes policiales que acudieron al lugar de los hechos confirmaron que, un grupo de sujetos irrumpió en el establecimiento ayudado con explosivos de fabricación artesanal.

Al detonar los artefactos, el inmueble colapsó de manera inmediata. La fuerza del impacto provocó que la estructura quedara reducida a escombros, destruyendo en su totalidad la mercancía que se encontraba resguardada en el sitio.

Tras el ataque, se activó una movilización de las corporaciones de seguridad, arribando al lugar elementos del Ejército Mexicano y de la Secretaría de Seguridad Pública, (SSP).

Elementos de seguridad patrullan el área en busca de los responsables sin que hasta el momento se reporten personas detenidas.

Habitantes señalaron que los presuntos delincuentes huyeron con rumbo hacia el municipio vecino de Villa González Ortega en Zacatecas, luego de provocar el colapso del inmueble, también indicaron que el establecimiento operaba al servicio de un grupo criminal y el ataque pudo tener su origen en la disputa que células delictivas antagónicas sostienen en la región.

Hasta el momento, las autoridades no han informado sobre los avances en la investigación.

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