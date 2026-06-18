Morena inicia proceso contra alcalde de Villanueva, Zacatecas, por fiesta con alcohol en el Cabildo

GENERANDO AUDIO...

Rogelio González Álvarez, alcalde de Villanueva. Foto: Omar Hernández

La Comisión Nacional de Honestidad y Justicia (CNHJ) de Morena notificó el inicio de un procedimiento sancionador de oficio en contra Rogelio González Álvarez, conocido como “Chalito”, alcalde de Villanueva, Zacatecas, por presuntamente participar en una fiesta con bebidas alcohólicas en la Sala de Cabildo de la Presidencia municipal..

Morena sanciona a alcalde de Villanueva por organizar fiesta con alcohol

El órgano disciplinario interno del partido investiga si el edil incurrió en faltas graves que contravienen los estatutos y principios básicos de la llamada “Cuarta Transformación”, a raíz de una denuncia interpuesta por regidores del mismo Ayuntamiento.

Los hechos bajo investigación derivan de un polémico festejo privado que presuntamente se llevó a cabo dentro de la Sala de Cabildo de la presidencia municipal de Villanueva.

Las acusaciones señalan que, González Álvarez se encontraba consumiendo bebidas alcohólicas acompañado de música de tamborazo en el recinto oficial.

La situación escaló cuando regidores del PRD del municipio videograbaron el festejo para evidenciar la situación. Según los funcionarios, habrían sido privados ilegalmente de su libertad para obligarlos a borrar el material gráfico.

Morena cita al alcalde Villanueva para que comparezca

Tras la notificación de la Comisión, el alcalde de Villanueva ha sido emplazado formalmente para responder a los señalamientos.

El edil cuenta con un plazo de cinco días hábiles para presentar sus argumentos y las pruebas que considere pertinentes a su favor ante el órgano de justicia partidaria.

Según las autoridades, de no presentarse, o de encontrarse elementos suficientes que confirmen las acusaciones, el alcalde podría enfrentar sanciones que van desde la amonestación pública hasta la suspensión de sus derechos partidistas.

¿Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.